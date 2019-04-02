Девушка с обложки: Ирина Шейк засыпала сеть стильными образами из новой съемки

Знаменитая модель Ирина Шейк, недавно ставшая героиней нового выпуска Vogue Brasil, еще раз доказала – чтобы выглядеть сексуально и ярко, не обязательно полностью обнажаться. Так, в этой съемке она предстала в массе сдержанных образов, которыми продолжает делиться с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

На одном из них 33-летняя красотка демонстрирует блузу, узкие брюки и корсет от Burberry. На другом – весьма необычном – примерила свободного кроя белую рубашку от Vaquera, широкие брюки Alberta Ferretti, а также нижнее белье от Intimissimi и Dior. Дополняют образ ботинки Prada… Выдержанные в бежевых тонах и разбавленные черными и белыми элементами, все луки выглядят элегантно и по-настоящему стильно.

Стильная Ирина Шейк для бразильского Vogue

Снимал Ирину итальянский фешн-фотограф Джампаоло Сгура, который уже неоднократно работал с ней для различных проектов. Он также неустанно выкладывает в сеть фото с новой съемки, сопровождая их эмоциональной подписью: "Новая обложка с моей любовью".

Поклонники Ирины, которые, к слову, всегда активны и лояльны, в этот раз также высоко оценили новую работу дуэта, засыпав снимки "сердечками" и оставив массу положительных отзывов. "Королева", "Ты так прекрасна", "Абсолютно потрясающе", "Эта женщина – высший класс", "Просто невероятно!", "Господи, какая ты красивая", "Ты очень привлекательна", "Самая красивая женщина в мире!", "Ты лучшая", "Детка, ты всегда будешь соей любимицей", "Моя любовь", "Боже, я преклоняюсь перед тобой, моя королева!", "Натуральная красота", "Брэдли Купер – просто счастливчик"…

Стильная Ирина Шейк для бразильского Vogue

К слову, о Брэдли. Несмотря на различные слухи, которые то и дело появляются в сети: к примеру, что их пара – это продуманный пиар-ход или что они на гране разрыва, а также на постоянную занятость обоих, похоже, у пары Шейк-Купер все отлично. Так, в последнее время молодые люди часто попадают под прицел папарацци и выглядят, как образцовая семья. К примеру, в эти выходные они были замечены на овощном рынке. Пока Ирина рассматривала витрины, счастливый папа обнимал 2-летнюю дочь Лею. Идиллия, одним словом.

Напомним, ранее в летящем платье на качелях Ирина Шейк развлекалась на вечеринке в Лос-Анджелесе.