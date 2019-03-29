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Богиня кэжуала: стильная Ирина Шейк на обложке бразильского Vogue

Lite » Мода 29.03.2019 - 17:59
Богиня кэжуала: стильная Ирина Шейк на обложке бразильского Vogue
Ирина Шейк (фото: instagram.com/VogueBrasil)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель стала героиней нового апрельского выпуска

33-летняя модель за свою карьеру успела украсить множество глянцевых обложек: Glamour, Allure, Maxim, GQ, Numero, Grazia, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Cosmopolitan, также Vogue разных стран, включая Россию, Испанию, Турцию, Германию, Бразилию, Японию и Мехико. И вот коллекция ее кавер-побед пополнилась очередной яркой работой: она украсила сразу 2 обложки апрельского номера Vogue Brazil. 

На одной знаменитая красотка позирует в стильном тренче Burberry, щедро декорированном металлическими кольцами, созданный близким другом Ирины – Риккардо Тиши – для весенне-летней коллекции бренда. Дополняет образ "мокрая" укладка, макияж в золотисто-бронзовых тонах, а также металлические серьги круглой формы.

Ирина Шейк

Ирина Шейк для блазильского Vogue

Вторая обложка вышла более сексуальной и провокационной. Ирина позирует в мягком вязаном свитере с горлом и плюшевых бикини от бразильского бренда Von Trapp и широкополой шляпке – все в коричневой цветовой гамме. Из аксессуаров на ней только серьги-кольца. Casual Cool – так звучит название фешн-стори для нового номера.

Ирина Шейк на обложке Vogue

Ирина шейк для блазильского Vogue

Снимал обе обложки знаменитый фешн-фотограф итальянского происхождения Джампаоло Сгура. Который уже не раз работал с Ириной и является ее близким другом. К слову, у себя в Instagram-аккаунте девушка запостила пока только одну из них – в тренче, и написала: "Новая апрельская обложки от невероятного @giampaolosgura, которому удалось снимать меня на протяжении всех наших лет совместной работы и дружбы ... Люблю тебя".

Также возлюбленная Брэдли Купера дала глянцевому изданию довольно откровенное интервью, в котором рассказала о своем становлении в мире моды и пути к успеху. "Я до сих пор удивляюсь, как мне удалось пройти путь от бикини-модели до подиумной манекенщицы", – одна из ключевых фраз невероятно популярной сегодня модели, которая уже успела облететь сеть.

К слову, вчера Ирина также порадовала поклонников фотоотчетом с нового проекта – она примерила платья из новой линии шведского бренда H&M, созданной из переработанных материалов – Conscious Exclusive. А накануне посетила вечеринку-презентацию этой коллекции, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее мы писали о знаменитых звездных парах, которые не спешат жениться. Среди них - Ирина Шейк и Брэдли Купер. 

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