Дівчина з обкладинки: Ірина Шейк засипала мережу стильними образами з нової зйомки

Знаменита модель Ірина Шейк, яка нещодавно стала героїнею нового випуску Vogue Brasil, ще раз довела – щоб виглядати сексуально та яскраво, не обов'язково повністю оголюватися. Так, в цій зйомці вона постала в масі стриманих образів, якими продовжує ділитися з підписниками у своєму Instagram-акаунті.

На одному з них 33-річна красуня демонструє блузу, вузькі брюки і корсет від Burberry. На іншому – досить незвичному – приміряла вільного крою білу сорочку від Vaquera, широкі штани Alberta Ferretti, а також нижню білизну від Intimissimi і Dior. Доповнюють образ черевики Prada... Витримані в бежевих тонах і розбавлені чорними і білими елементами, всі луки виглядають елегантно і по-справжньому стильно.

Стильна Ірина Шейк для бразильського Vogue

Знімав Ірину італійський фешн-фотограф Джампаоло Сгура, який вже неодноразово працював з нею для різних проектів. Він також невпинно викладає в мережу фото з нової зйомки, супроводжуючи їх емоційної підписом: "Нова обкладинка з моєю любов'ю".

Шанувальники Ірини, які, до речі, завжди активні і лояльні, цього разу також високо оцінили нову роботу дуету, засипавши знімки "сердечками" і залишивши масу позитивних відгуків. "Королева", "Ти прекрасна", "Абсолютно приголомшливо", "Ця жінка – вищий клас", "Просто неймовірно!", "Господи, яка ти красива", "Ти дуже приваблива", "найкрасивіша жінка в світі!", "Ти найкраща", "Дитинко, ти завжди будеш соєю улюбленицею", "Моя любов", "Боже, я схиляю голову перед тобою, моя королева!", "Натуральна краса", "Бредлі Купер – просто щасливчик"...

Стильна Ірина Шейк для бразильського Vogue

До речі, про Бредлі. Незважаючи на різні чутки, які раз у раз з'являються в мережі: приміром, що їх пара – це продуманий піар-хід чи що вони на межі розриву, а також на постійну зайнятість обох, схоже, у пари Шейк-Купер все чудово. Так, останнім часом молоді люди часто потрапляють під приціл папараці і виглядають, як зразкова сім'я. Приміром, в ці вихідні вони були помічені на овочевому ринку. Поки Ірина розглядала вітрини, щасливий батько обнімав 2-річну дочку Лею. Ідилія, одним словом.

Нагадаємо, раніше в летючій сукні на гойдалках Ірина Шейк розважалася на вечірці в Лос-Анджелесі.