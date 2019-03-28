В летящем платье на качелях: Ирина Шейк развлекается на вечеринке в Лос-Анджелесе

Фото: instagram.com/irinashaykslo

Супермодель примерила новую коллекцию шведского бренда H&M

Популярная модель Ирина Шейк работает с лучшими мировыми брендами и именитыми модными домами, но никогда не прочь сотрудничества с масс-маркетом. Так, на днях знаменитый шведский бренд H&M устроил вечеринку в Лос-Анджелесе. Ивент был организован в честь запуска новой линии из переработанных материалов.

В этом году марка запустила 3 ткани, которые были созданы на основе листьев ананасов, биомассы водорослей, а также побочных продуктов производства соков. В коллекцию под названием H&M Conscious Exclusive вошли летящие платья с принтом, свободные блузы, юбки, длинные сарафаны с оборками, костюмы и множество других вещей, напоминающих о приближающемся лете. Все они будут доступны поклонникам бренда по всему миру уже 11 апреля, в вчера ночью ее примерили знаменитости.

Стильная Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayksdaily)

Вечеринка прошла в роскошной локации на голливудских холмах с нереальной красоты видами, интересными декорациями и множеством локаций.

Для пати Ирина Шейк выбрала свободное платье-миди с цветочным принтом. Украшенное множеством оборок и скроенное таким образом, что при движении открывает ноги и плечи, оно сделало образ Ирины легким и беззаботным. Волосы модель собрала в низкий пучок, обула черные босоножки на устойчивом каблуке и дополнила все неброскими украшениями: золотистой подвеской и небольшими часами с черным ремешком. Идеальный лук как для жаркого летнего дня в мегаполисе, так и для расслабленной атмосферы отпуска!

Стильная Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayksdaily)

Задорное настроение 33-летняя модель передала и всем подписчикам, запостив в сториз на своей Instagram-странице забавное видео с локации, которую явно облюбовала – деревянных качелей. "Очень много веселья сегодня с H&M", – подписала Ирина короткий ролик.

К слову, вечеринка получилась по-настоящему звездной: здесь отметились также аргентинская модели Камила Морроне, Алек Век, Халима Аден, актрисы Дакота Фаннинг, Роуэн Бланчард и многие другие. Разумеется, все они блистали в H&M Conscious Exclusive.

Напомним, ранее мы писали о знаменитых звездных парах, которые не спешат жениться. Среди них - Ирина Шейк и Брэдли Купер.