Арабская сказка: Наталья Водянова блистает на конкурсе Fashion Trust Arabia в Катаре

Наталья Водянова

Супермодель вошла в состав жюри дизайнерского конкурса

Наталья Водянова стала одним из членов жюри модного конкурса. Fashion Trust Arabia – это престижный конкурс, созданный в 2018-м году с целью поддержать арабских дизайнеров. Возглавила проект Моза бинт Насер аль Миснед – жена эмира Катара, светский и политический деятель и икона стиля, ее старшая дочь Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани, а также Таня Фарес, которая является основателем Fashion Trust в Великобритании. Цель – отметить и финансово поощрить самых талантливых местных дизайнеров. Этой весной в Катаре проводится первая премия Fashion Trust Arabia.

В состав жюри конкурса вошли знаменитые модные деятели, среди которых супермодель Наталья Водянова, дизайнеры Виктория Бекхэм и Оливье Рустен, а также экс первая леди Франции Карла Бруни.

Стильная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова, которая вчера блистала на открытии Национального музея Катара, сегодня уже полностью погрузилась в судейские дела. Так, она пересмотрела массу дизайнеров и отметила самые интересные для себя в сториз. К примеру, украшения от Donna Hourani Fine Jewelry, платья и костюмы от Karim Adduchi, Reemami, Salim Azzam … К слову, особенно ей приглянулась ярко-желтая маленькая сумочка от Sabry Marouf, а также туфли от Zyne. Также она показала процесс судейства.

Для очередного светского выхода супермодель выбрала длинное платье терракотового оттенка с плиссированной юбкой и рукавами, украшенными необычной вышивкой. Дополнили лук маленькая сумочка зеленого цвета, яркие босоножки на каблуке в тон платью, а также крупные солнцезащитные очки, серьги и ее любимый браслет Chopard.

Как только Водянова опубликовала фото на своей официальной странице в Instagram, тут же получила массу положительных отзывов от поклонников: "Сказочно! Наталья, вы мои идеал с юности", "Красивая душа", "Необыкновенная красавица", "очень красивая", "Сумочка – прелесть", "Наталья вы такая молодец всегда остаётесь сама собой"…

К слову, Наталья продолжает выкладывать все новые фото и видео. И после конкурса неугомонная модель и филантроп сразу же поехала в центр для людей с особыми нуждами. Так что, судя по всему, арабские приключения Водяновой продолжаются. А значит, скоро нас ждут другие образы знаменитой красавицы.

Напомним, ранее без макияжа и с котом Наталья Водянова порадовала поклонников уютным фото.

Также Водянова вдохновила стильным образом в Абу-Даби.