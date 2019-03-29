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Богиня кэжуала: стильна Ірина Шейк на обкладинці бразильського Vogue

Lite » Мода 29.03.2019 - 17:59
Богиня кэжуала: стильна Ірина Шейк на обкладинці бразильського Vogue
Ірина Шейк (фото: instagram.com/VogueBrasil)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель стала героїнею нового квітневого випуску

33-річна модель за свою кар'єру встигла прикрасити безліч глянцевих обкладинок: Glamour, Allure, Maxim, GQ, Numero, Grazia, Harper's Bazaar, Vanity Fair, Cosmopolitan, також Vogue різних країн, включаючи Росію, Іспанію, Туреччину, Німеччину, Бразилію, Японію і Мехіко. І ось колекція її кавер-перемог поповнилася черговою яскравою роботою: вона прикрасила відразу 2 обкладинки квітневого номера Vogue Brazil.

На одній знаменита красуня позує в стильному тренчі Burberry, щедро декорованим металевими кільцями, створений близьким другом Ірини – Ріккардо Тиші – для весняно-літньої колекції бренду. Доповнює образ "мокра" укладка, макіяж в золотисто-бронзових тонах, а також металеві сережки круглої форми.

Ірина Шейк

Ірина Шейк для блазильского Vogue

Друга обкладинка вийшла більш сексуальною і провокаційною. Ірина позує в м'якому в'язаному светрі з горлом і плюшевих бікіні від бразильського бренду Von Trapp і крислатому капелюшку – всі в коричневій кольоровій гамі. З аксесуарів на ній тільки сережки-кільця. Casual Cool – так звучить назва фешн-сторі для нового номера.

Ірина Шейк на обкладинці Vogue

Ірина шейк для блазильского Vogue

Знімав обидві обкладинки знаменитий фешн-фотограф італійського походження Джампаоло Сгура. Який вже не раз працював з Іриною і є її близьким другом. До речі, у себе на Instagram-акаунті дівчина запостила поки тільки одну з них – у тренчі, і написала: "Нова квітнева обкладинка від неймовірного @giampaolosgura, якому вдалося знімати мене протягом всіх наших років спільної роботи і дружби ... Люблю тебе".

Також кохана Бредлі Купера дала глянсовому виданню досить відверте інтерв'ю, в якому розповіла про своє становлення у світі моди і шляхи до успіху. "Я до сих пір дивуюся, як мені вдалося пройти шлях від бікіні-моделі до подіумної манекенниці", – одна з ключових фраз неймовірно популярної сьогодні моделі, яка вже встигла облетіти мережу.

До речі, вчора Ірина також порадувала шанувальників фотозвітом з нового проекту – вона приміряла сукні з нової лінії шведського бренду H&M, створеної з перероблених матеріалів – Conscious Exclusive. А напередодні відвідала вечірку-презентацію цієї колекції, яка пройшла в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше ми писали про знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися. Серед них - Ірина Шейк і Бредлі Купер.

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