Безупречна: Белла Хадид похвасталась стройной фигурой на вечеринке Dior

Белла Хадид давно и успешно сотрудничает со знаменитым домом моды Dior. На днях амбассадор бренда представила новую косметическую линию Dior Backstage. На официальной презентации, которая прошла в Лос-Анджелесе, было представлено два продукта: праймер для лица и тела Dior Backstage Face and Body Primer 001 Universal, а также палетка хайлайтеров Dior Backstage Glow Face Palette 002. Так что благодаря креативному директору по макияжу Dior Питеру Филипсу, который продемонстрировал продукты на Белле, 22-летняя красавица блистала во всех смыслах.



Но не меньше, чем идеальный визаж, который подчеркнул чувственные губы, выразительные глаза, четкие скулы и сияющую кожу, внимание привлек и образ Беллы. На мероприятия она примерила два наряда.

Белла Хадид на презентации Dior (фото: instagram.com/diormakeup)

Первый лук – на дневную часть программы, составили светлые джинсы и черный жакет без рукавов с тонким поясом на узкой талии. Дополнили его золотистое колье, серьги-кольца, высокий хвост и ярко-красный маникюр.

Белла Хадид (фото: instagram.com/dior)

Второй образ получился весьма необычным. Его Белла примерила на вечеринку, которая состоялась в ресторане Delilah и длилась до глубокой ночи. Младшая Хадид примерила широкие темно-синие джинсы с высокой талией и необычным принтом, напоминающим мандалу. А также черный короткий пуловер с длинными рукавами с полупрозрачной тканью на животе и "стрелками", которые придали ему бунтарского духа. С помощью накладных прядей хвост ей сделали густым и пышным, а макияжу добавили вечерней гламурности.

Фото Беллы с ивента тут же появились на официальных страницах Dior и Dior Makeup и собрали массу позитивных отзывов от поклонников знаменитой красотки.

"У нее просто змеиная талия",

"Вау, это так красиво. Спасибо, что поделились",

"Невероятно! Я так люблю ее!",

"Красивый наряд, мне очень нравится",

"Она просто потрясающая!",

"Она просто вдохновение",

"Очень красивый образ",

"Просто безупречна"…

Сама модель не спешит поделиться снимками с мероприятия, опубликовав только парочку в сториз.

Напомним, Джиджи и Белла Хадид также блистали на Met Gala 2019 в образах соблазнительного ангела и чувственного демона.

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