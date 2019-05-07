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Джиджи и Белла Хадид на Met Gala 2019: соблазнительный ангел и чувственный демон

Lite » Мода 07.05.2019 - 10:56
Джиджи и Белла Хадид на Met Gala 2019: соблазнительный ангел и чувственный демон
Белла Хадид (фото: instagram.com/moschino)

Сестры Хадид выбрали разные по духу наряды

Сестры Джиджи и Белла Хадид уже несколько лет посещают ежегодный Бал института костюма в Нью-Йорке - Met Gala. Кстати, в этом году 6 мая прошел уже 73-й бал. С каждым годом звездам и в первую очередь дизайнерам все сложнее и сложнее удивлять публику. И все же десятки модельеров со своей задачей справляются.

Джиджи и Белла Хадид выбрали для красной дорожки разные по духу наряды. Кроме того, всемирно известные модели также представляли разные дома моды.

Так, старшая Джиджи Хадид (24 года) выбрала костюм "ангела" или "снежной королевы" – как отметили поклонники супермодели. Перед камерами Джиджи блистала в наряде от американского бренда Michael Kors. Облегающий комбинезон белого цвета, расшитый серебряными пайетками, дополняла также широкая накидка в пол. Накидка, к слову, была дополнительно декорирована невесомыми перьями. Изюминка образа – блестящая шапочка.

Мейкап сделан также в духе "снежно-ангельского" наряда – ресницы украшены словно белоснежным инеем.

Джиджи Хадид в наряде от Michael Kors

Джиджи и Белла Хадид на Met Gala 2019: соблазнительный ангел и чувственный демон

Джиджи Хадид в наряде от Michael Kors на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/MichaelKors)

А вот Белла Хадид выбрала платье черного цвета от Moschino. Женственное и с элементами провокации платье выгодно подчеркивало точеную фигуру 22-летней топ-модели.

Изюминка платья – это безусловно необычный вырез в районе бедра, декорированный искусственными камнями.

Образ Беллы дополняет парик – короткостриженые волосы. А также вечерний макияж с жирными стрелками.

Белла Хадид в платье от Moschino

Белла Хадид на Met Gala 2019

Белла Хадид в платье от Moschino на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/moschino)

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