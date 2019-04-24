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Откровенный комбинезон и сладкие поцелуи: Белла Хадид поделилась соблазнительным видео

Lite » Мода 24.04.2019 - 11:26
Откровенный комбинезон и сладкие поцелуи: Белла Хадид поделилась соблазнительным видео
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель примерила сексуальный джинсовый total look

Белла Хадид обожает откровенные образы. Причем, несмотря на порой существенную оголенность, выглядит она при этом всегда стильно без намека на вульгарность. Один из таких луков она продемонстрировала на вечеринке по случаю дня рождения сестры – Джиджи Хадид, которой 23 апреля исполнилось 24 года. Для гостей мероприятия был оглашен весьма скромный дресс-код – деним. Но Белла умеет интерпретировать все на свой лад.

Одна из самых успешных в мире моделей выбрала для ивента синий джинсовый комбинезон с корсетом, полной мерой демонстрирующим роскошную грудь 22-летней знаменитости. Сверху она накинула джинсовую рубашку свободного кроя. Дополнили образ коричневые трекинговые ботинки с ярко-желтыми шнурками и небольшая сумочка Louis Vuitton. Не обошлось без любимых Беллой крупных серег-колец в ушах, якро-красного маникюра и гладкой укладки. За чувственный макияж супермодели отвечал звездный визажист Ханг Ванго.

Белла Хадид

Откровенный комбинезон и сладкие поцелуи: Белла Хадид поделилась соблазнительным видео

Соблазнительная Белла Хадид (фото: instagram.com/hungvanngo)

По всей видимости, сама модель осталась более чем довольна получившимся образом. На своей странице в Instagram она выложила короткий ролик, местами напоминающий бурлескные шоу, в котором красуется на камеру, посылая воздушные поцелуи, улыбаясь и явно любуясь собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#BellaHadid from tonight @mimi @michaelsilvahair @hungvanngo

A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) on

Поклонники остались в не меньшем восторге, засыпав девушку комплиментами: "Ты самая милая в мире", "Наверное, это так приятно – быть такой красивой", "Самая красивая девушка, которую я когда-либо видел", "Ты нереальная", "Я умер и вернулся к жизни из-за этого", "Я просто обезоружен", "Как можно быть такой великолепной", "Никто не сравнится с тобой!", "Самая горячая женщина из ныне живущих"…

К слову, сама именинница на вечеринку пришла в менее откровенном наряде. Джиджи надела прямые джинсы, белый кроп-топ, открывающий ее безупречный пресс, и короткий джинсовый жакет. Дополнили образ небольшая сумочка ярко-желтого цвета и черные ботинки на низком ходу. Из аксессуаров супермодель также подобрала многочисленные цепочки с кулонами, среди которых особенно выделялась одна – с крупной подвеской в виде знака зодиака знаменитой красотки.

Напомним, ранее Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue. На одной из обложек Джиджи  предстала в стиле вестернов. 

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