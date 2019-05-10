Бездоганна: Белла Хадід похвалилася стрункою фігурою на вечірці Dior

Белла Хадід давно і успішно співпрацює зі знаменитим будинком моди Dior. Днями амбасадор бренду представила нову косметичну лінію Dior Backstage. На офіційній презентації, яка пройшла в Лос-Анджелесі, було представлено два продукту: праймер для обличчя і тіла Dior Backstage Face and Body Primer 001 Universal, а також палетка хайлайтеров Dior Backstage Glow Face Palette 002. Так що завдяки креативному директору по макіяжу Dior Пітеру Філіпсу, який продемонстрував продукти на Беллі, 22-річна красуня сяяла у всіх сенсах.



Але не менше, ніж ідеальний візаж, який підкреслив чуттєві губи, виразні очі, чіткі вилиці і сяючу шкіру, увагу привернув і образ Белли. На заходи вона приміряла два вбрання.

Белла Хадід на презентації Dior (фото: instagram.com/diormakeup)

Перший лук – на денну частину програми склали світлі джинси і чорний жакет без рукавів з тонким поясом на вузькій талії. Доповнили його золоте кольє, сережки-кільця, високий хвіст і яскраво-червоний манікюр.

Белла Хадід (фото: instagram.com/dior)

Другий образ вийшов дуже незвичайним. Його Белла приміряла на вечірку, яка відбулася в ресторані Delilah і тривала до глибокої ночі. Молодша Хадід приміряла широкі темно-сині джинси з високою талією і незвичайним принтом, що нагадує мандалу. А також чорний короткий пуловер з довгими рукавами з напівпрозорою тканиною на животі і "стрілками", які надали йому бунтарського духу. З допомогою накладних пасм хвіст їй зробили густим і пишним, а макіяжу додали вечірньої гламурності.

Фото Белли з івенту тут же з'явилися на офіційних сторінках Dior і Dior Makeup і зібрали безліч позитивних відгуків від шанувальників знаменитої красуні.

"У неї просто зміїна талія",

"Вау, це так красиво. Спасибі, що поділилися",

"Неймовірно! Я так люблю її!",

"Красивий наряд, мені дуже подобається",

"Вона просто приголомшлива!",

"Вона просто натхнення",

"Дуже гарний образ",

"Просто бездоганна"...

Сама модель не поспішає поділитися знімками з заходу, опублікувавши лише парочку в сторіз.

Нагадаємо, Джіджі і Белла Хадід також сяяли на Met Gala 2019 в образах спокусливого ангела і чуттєвого демона.

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