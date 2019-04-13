Беременная жена Венсана Касселя полностью обнажилась для глянца

22-летняя жена известного французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки уже совсем скоро станет мамой - девушка находится на последних месяцах беременности. В преддверии радостного события модель решила последовать примеру многих знаменитостей и позировала обнаженной для обложки журнала, а также снялась в провокационной фотосессии.

Отметим, что в свое время подобные снимки делали Клаудия Шиффер, Деми Мур, Синди Кроуфорд и бывшая жена Касселя Моника Белуччи, от которой у актера есть две дочери. Тина же позировала для французского журнала Photo. Снимки были опубликованы в Instagram девушки, а также стилиста съемки.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

А таким было фото Моники Беллуччи.

Фото: Моника Беллуччи (vanityfair.com)

На некоторых кадрах из черно-белой фотосессии Кунаки полностью оголена, на других же запечатлена в одежде своего любимого дизайнера Симона Порта Жакмю.

Фото: Тина Кунаки (newsprima.xyz)

Напомним, о романе 52-летнего актера Венсана Касселя и 22-летней модели Тины Кунаки стало известно летом 2015-го года. Тогда пара отдыхала вместе на Ибице, не скрывая чувств, и попала в объективы папарацци. А 24 августа 2018 года Венсан и Тина официально стали мужем и женой.

Фото: Тина Кунаки (newsprima.xyz)

Для Касселя это второй брак. Первый брак с итальянской актрисой Моникой Беллуччи продлился почти 20 лет и распался в 2014 году. У бывших супругов подрастают две дочери — 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Для Тины Кунаки будущий ребенок будет первенцем.

Видео: (instagram.com/harold_james)

Напомним, ранее беременная Тина Кунаки показала округлившийся животик на пляже.

Кстати, известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде. Она призналась, что давно уже состоит в отношениях и вполне счастлива.

А недавно на ужине от знаменитого ювелирного бренда Cartier в Париже Моника Беллуччи блистала вместе с возлюбленным – 36-летним владельцем арт-галереи Николасом Лефевром.