Беременная Тина Кунаки показала округлившийся животик на пляже

Супруги официально подтвердили слухи о беременности 21-летней жены Венсана Касселя
Слухи о том, что Тина Кунаки, 21-летняя жена известного французского актера, 52-летнего Венсана Касселя ждет ребенка, появились за несколько дней до Нового года. Супруги никак не комментировали эту информацию, однако в самом начале 2019 года все же подтвердила: они станут родителями. Радостной новостью они поделились на своих страницах в социальной сети Instagram.
Тина опубликовала в своем аккаунте очень красноречивое фото - на нем она запечатлена полностью обнаженной на пляже, демонстрируя заметно округлившийся животик. На снимке модель прикрывает грудь шляпой и радостно смеется.
"Самый счастливый Новый год", - подписала кадр Кунаки.
Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)
Немного позже Венсан также поделился с подписчиками счастливым известием. Актер опубликовал трогательное видео, на котором он нежно целует живот супруги.
Видео: (instagram.com/vincentcassel)
У него уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины этот ребенок будет первым.
Отметим, что Кунаки и Кассель сейчас отдыхают в Бразилии. Там же пара, которая поженилась в августе 2018 года, отпраздновала Рождество и Новый год.
Напомним, что ранее мы писали о недавнем совместном выходе супургов в свет - они побывали на премьере фильма "Император Парижа", в котором Венсан сыграл главную роль. На снимках, сделанных в кинотеатре, Тина выглядит стройной и заподозрить ее в беременности тогда было сложно.
Кроме того мы сообщали, что известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде. Она призналась, что давно уже состоит в отношениях и вполне счастлива.
Отметим, Моника Белпуччи недавно позировала для глянца в нарядах украинских дизайнеров.
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