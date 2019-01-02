Беременная Тина Кунаки показала округлившийся животик на пляже

Фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель (instagram.com/vincentcassel)

Супруги официально подтвердили слухи о беременности 21-летней жены Венсана Касселя

Слухи о том, что Тина Кунаки, 21-летняя жена известного французского актера, 52-летнего Венсана Касселя ждет ребенка, появились за несколько дней до Нового года. Супруги никак не комментировали эту информацию, однако в самом начале 2019 года все же подтвердила: они станут родителями. Радостной новостью они поделились на своих страницах в социальной сети Instagram.

Тина опубликовала в своем аккаунте очень красноречивое фото - на нем она запечатлена полностью обнаженной на пляже, демонстрируя заметно округлившийся животик. На снимке модель прикрывает грудь шляпой и радостно смеется.

"Самый счастливый Новый год", - подписала кадр Кунаки.

Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Немного позже Венсан также поделился с подписчиками счастливым известием. Актер опубликовал трогательное видео, на котором он нежно целует живот супруги.

Видео: (instagram.com/vincentcassel)

У него уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины этот ребенок будет первым.

Отметим, что Кунаки и Кассель сейчас отдыхают в Бразилии. Там же пара, которая поженилась в августе 2018 года, отпраздновала Рождество и Новый год.

Напомним, что ранее мы писали о недавнем совместном выходе супургов в свет - они побывали на премьере фильма "Император Парижа", в котором Венсан сыграл главную роль. На снимках, сделанных в кинотеатре, Тина выглядит стройной и заподозрить ее в беременности тогда было сложно.

Кроме того мы сообщали, что известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде. Она призналась, что давно уже состоит в отношениях и вполне счастлива.

Отметим, Моника Белпуччи недавно позировала для глянца в нарядах украинских дизайнеров.

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