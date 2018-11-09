Моника Беллуччи впервые рассказала о новом возлюбленном

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

По словам звезды, она очень счастлива со своим избранником

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые приоткрыла завесу тайны. В интервью изданию Paris Match 54-летняя актриса неожиданно разоткровенничалась и призналась, что уже давно счастлива с новым возлюбленным.

Скоро на экраны выйдет новый сезон сериала "Десять процентов", где героиня Моники ищет "нормального мужчину", который бы смог скрасить ее одиночество. На вопрос журналиста, нашла ли сама Моника такого мужчину в реальной жизни, она ответила:

"Я уже долгое время встречаюсь с мужчиной. Не знаю, нормальный ли он. Я и о себе такого не могу сказать. Он не из моего мира, у него другая работа, но ему так же много приходится путешествовать, как и мне. Его ритм жизни позволяет ему понимать меня. Я не хочу называть его имя, но могу сказать, что очень счастлива и довольна своим выбором".

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника также поделилась своим взглядом на отношения женщины и мужчины. Актриса убеждена, что представительницы прекрасного пола не должны воевать со своими избранниками.

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Беллуччи считает, что женщина должна олицетворять всеобщую любовь, уметь отдавать и ничего не требовать взамен.

Напомним, в августе 2013 года стало известно о том, что Венсан Кассель и Моника Белуччи приняли решение расстаться после 14 лет совместной жизни. 51-летний французский актер давно нашел новую любовь и этим летом женился на 21-летней модели Тине Кунаки.

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, Моника Белпуччи позировала для глянца в нарядах украинских дизайнеров. Роскошные кадры были сделаны в Париже, на крыше известного торгового центра Galeries Lafayette.

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