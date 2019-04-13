Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

22-річна дружина відомого французького актора Венсана Касселя Тіна Кунаки вже зовсім скоро стане мамою - дівчина перебуває на останніх місяцях вагітності. Напередодні радісної події модель вирішила послідувати прикладу багатьох знаменитостей і позувала оголеною для обкладинки журналу, а також знялася в еротичній фотосесії.

Відзначимо, що в свій час подібні знімки робили Клаудія Шиффер, Демі Мур, Сінді Кроуфорд і колишня дружина Касселя Моніка Белуччі, від якої у актора є дві дочки. Тіна ж позувала для французького журналу Photo. Знімки були опубліковані в Instagram дівчини, а також стиліста зйомки.

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

А таким було фото Моніки Беллуччі.

Фото: Моніка Беллуччі (vanityfair.com)

На деяких кадрах з чорно-білої фотосесії Кунаки повністю оголена, на інших же зображена в одязі свого улюбленого дизайнера Симона Порту Жакмю.

Фото: Тіна Кунаки (newsprima.xyz)

Нагадаємо, про роман 52-річного актора Венсана Касселя і 22-річної моделі Тіни Кунаки стало відомо влітку 2015-го року. Тоді пара відпочивала разом на Ібіці, не приховуючи почуттів, і потрапила в об'єктиви папараці. А 24 серпня 2018 року Венсан і Тіна офіційно стали чоловіком і дружиною.

Фото: Тіна Кунаки (newsprima.xyz)

Для Касселя це другий шлюб. Перший шлюб з італійською актрисою Монікою Беллуччі протримався майже 20 років і розпався в 2014 році. У колишнього подружжя підростають дві дочки — 14-річна Діва і восьмирічна Леоні. Для Тіни Кунаки майбутня дитина буде первістком.

Відео: (instagram.com/harold_james)

Нагадаємо, раніше вагітна Тіна Кунаки показала кругленький животик на пляжі.

До речі, відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда. Вона зізналася, що давно вже знаходиться у відносинах і цілком щаслива.

А нещодавно на вечері від ювелірного бренду Cartier у Парижі Моніка Беллуччі блищала разом з коханим – 36-річним власником арт-галереї Ніколасом Лефевром.