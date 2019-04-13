Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

Чорно-біле фото Тіни Кунаки прикрасило обкладинку журналу Photo
22-річна дружина відомого французького актора Венсана Касселя Тіна Кунаки вже зовсім скоро стане мамою - дівчина перебуває на останніх місяцях вагітності. Напередодні радісної події модель вирішила послідувати прикладу багатьох знаменитостей і позувала оголеною для обкладинки журналу, а також знялася в еротичній фотосесії.
Відзначимо, що в свій час подібні знімки робили Клаудія Шиффер, Демі Мур, Сінді Кроуфорд і колишня дружина Касселя Моніка Белуччі, від якої у актора є дві дочки. Тіна ж позувала для французького журналу Photo. Знімки були опубліковані в Instagram дівчини, а також стиліста зйомки.
Фото: (instagram.com/tinakunakey)
А таким було фото Моніки Беллуччі.
Фото: Моніка Беллуччі (vanityfair.com)
На деяких кадрах з чорно-білої фотосесії Кунаки повністю оголена, на інших же зображена в одязі свого улюбленого дизайнера Симона Порту Жакмю.
Фото: Тіна Кунаки (newsprima.xyz)
Нагадаємо, про роман 52-річного актора Венсана Касселя і 22-річної моделі Тіни Кунаки стало відомо влітку 2015-го року. Тоді пара відпочивала разом на Ібіці, не приховуючи почуттів, і потрапила в об'єктиви папараці. А 24 серпня 2018 року Венсан і Тіна офіційно стали чоловіком і дружиною.
Фото: Тіна Кунаки (newsprima.xyz)
Для Касселя це другий шлюб. Перший шлюб з італійською актрисою Монікою Беллуччі протримався майже 20 років і розпався в 2014 році. У колишнього подружжя підростають дві дочки — 14-річна Діва і восьмирічна Леоні. Для Тіни Кунаки майбутня дитина буде первістком.
Відео: (instagram.com/harold_james)
Нагадаємо, раніше вагітна Тіна Кунаки показала кругленький животик на пляжі.
До речі, відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда. Вона зізналася, що давно вже знаходиться у відносинах і цілком щаслива.
А нещодавно на вечері від ювелірного бренду Cartier у Парижі Моніка Беллуччі блищала разом з коханим – 36-річним власником арт-галереї Ніколасом Лефевром.