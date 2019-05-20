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Белая магия: 44-летняя Ева Лонгория подчеркнула яркую внешность стильными светлыми нарядами


44-летняя Ева Лонгория отдает предпочтение белому

Ева Лонгория – еще одно доказательство, что брючные костюмы на красной дорожке смотрятся не менее эффектно, чем платья в пол. Так, в последнее время звезда продемонстрировала сразу два стильных ансамбля – оба в белом цвете.

Стильная Ева Лонгория в комбинезоне Penelope Mai (фото: instagram.com/evalongoria; instagram.com/penelopemaiofficial) 

В первом из них – белом шелковом комбинезоне с внушительным вырезом, поясом на талии и широкими брюками от Penelope Mai – она появилась на одном из дней фестиваля. Дополнили наряд в духе 90-х серебристые босоножки с квадратным носком на высоких шпильках от Saint Laurent и лаконичная укладка. "Дожливый день в Каннах", – написала знойная красотка, запостив кадры у себя на странице в Instagram. И ту же получила отклик от многочисленных поклонников со всего мира:

  • "Восхитительна"
  • "Вау"
  • "Вы все еще великолепны"
  • "Чудесная"
  • "Очень стильная"
  • "Ты светишься, солнышко!"
  • "Невероятно оглушающая"
  • "Бомба"

44-летняя актриса в Монако в смокинге от Alberta Ferretti (фото: instagram.com/evalongoria) 

На следующий день она появилась в не менее удачном образе, примерив классический брючный костюм от Alberta Ferretti. Причем вновь главным акцентом лука стал белый оттенок и откровенный вырез, демонстрирующий роскошную грудь Лонгории. Пиджак и широкие брюки она дополнила белыми же босоножками с круглым носком на каблуках от Gianvito Rossi, длинными серьгами от Tatiana Verstraeten и небольшой серебристой сумочкой с блестками.

"Такая честь увидеть Alberta Ferretti Fashion Show в Монако. Проект был абсолютно потрясающим. Особенно этот великолепный белый смокинг, который я примерила! Люблю тебя, Альберта!", – эмоционально подписала снимок 44-летняя актриса.

  • "Такой шик"
  • "Убила всех снова"
  • "Восхитительна"
  • "Ты выглядишь очень классической и потрясающей!"
  • "Смотришься невероятно"
  • "Вау! Просто феноменально"
  • "О Боже, Ева, как ты красива"
  • "Потрясающая Ева в стильных нарядах"
  • "Бизнес Барби", – не унимаются восторженные поклонники.

В сториз Ева показала совместное фото с любимым дизайнером (фото: instagram.com/evalongoria) 

Нужно отметить, что выбрав для двух мероприятий подряд перекликающиеся наряды, Ева, тем не менее, не прогадала. Благодаря отличающимся прическам и аксессуарам они смотрелись совершенно по-разному, но одинаково стильно. К тому же белый – главный оттенок приближающегося лета – невероятно к лицу смуглой актрисе. А постройневшая фигура вполне позволяет ей носить белый без риска зрительно добавить себе пару килограммов. 
Напомним, на прошлой неделе Ева продемонстрировала сияющий образ от Cristina Ottaviano.   

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