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Глаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигурой

Lite » Мода 20.05.2019 - 10:58
Глаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигурой
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

54-летняя звезда появилась в Каннах в стильном образе

Моника Беллуччи, давно заслужившая звание одной из самых красивых женщин в мире, всегда умела преподнести себя. Причем выглядит она сногсшибательно как в роскошных платьях, так и в строгих брючных костюмах. Подтверждение тому – последний выход знаменитости на красной дорожке Канн. 54-красавица появилась на Лазурном берегу в образе total black. Костюм от французского бренда Alexandre Vauthier, состоящий из узких брюк со стрелками и блузы с глубоким вырезом, широкими рукавами-фонариками и лентой на поясе, она дополнила туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin. Завершающий штрих – легкий макияж в натуральных тонах и укладка-волна. "Последний день в Каннах", – подписала она снимок, которым поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Глаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигуройМоника Беллуччи блистает в Каннах (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нужно отметить, что выглядит Моника безупречно: такой наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру знаменитости и ее сияющий внешний вид. И скорее всего, дело не только в черном цвете, который, как известно, зрительно убирает лишние килограммы. Видимо, так на Монику действуют отношения с молодым бойфрендом. Напомним, в Канны она прибыла с Николасом Лефевром. Влюбленные не скрывали чувств и выглядели счастливыми и довольными. От глаз поклонников также не скрылась идеальная форма и молодость Беллуччи.  

  • "Это невероятно... Есть так много артистов и звезд, одетых в изысканные дизайнерские платья, как куклы. И Моника в черном, а ты не можешь отвести глаз"  
  • "Прекрасна как всегда"
  • "Слишком красива. Для меня это самая красивая женщина из всех. Она воплощает в себе красоту, элегантность, а также простоту... Браво, Моника"
  • "Ничего себе! Вечная красавица! Сделано в Италии"
  • "Ох, это невероятный стиль"
  • "О, Боже, она такая красивая!"
  • "Шикарная"
  • "Горячая девушка! Ты выглядишь фантастически"
  • "Королева!"

Глаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигурой

Глаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигуройГлаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигурой54-летняя актриса представила в Каннах несколько ярких образов фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, не меньше ажиотажа в Каннах вызвала и пара экс-супруга Моники Венсана Касселя и его молодой жены Тины Кунаки. Они появились на Лазурном берегу вместе с новорожденной дочерью. Несмотря на то что Венсан и Тина так и не появились на красной дорожке, их все же застали за совместным выходом – счастливые супруги гуляли по городу и наслаждались обществом друг друга и маленькой Амазони.   

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