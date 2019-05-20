Біла магія: 44-річна Єва Лонгорія підкреслила яскраву зовнішність стильним світлим вбранням

44-річна Єва Лонгорія віддає перевагу білому
Єва Лонгорія – ще один доказ, що брючні костюми на червоній доріжці виглядають не менш ефектно, ніж сукні в підлогу. Так, останнім часом зірка продемонструвала відразу два стильних ансамбля – обидва в білому кольорі.
У першому з них – білому шовковому комбінезоні з чималим вирізом, поясом на талії і широкими брюками від Penelope Mai – вона з'явилася на одному з днів фестивалю. Доповнили вбрання в дусі 90-х сріблясті босоніжки з квадратним носком на високих шпильках від Saint Laurent і лаконічна укладка. "Дощовий день в Каннах", – написала спекотна красуня, запостив кадри у себе на сторінці в Instagram. І ту ж отримала відгук від численних шанувальників з усього світу:
Наступного дня вона з'явилася в не менш вдалому образі, примірявши класичний брючний костюм від Alberta Ferretti. Причому знову головним акцентом лука став білий відтінок і відвертий виріз, який відкрив розкішні груди Лонгорії. Піджак і широкі брюки вона доповнила білими ж босоніжками з круглим носком на підборах від Gianvito Rossi, довгими сережками від Tatiana Verstraeten і невеликою сріблястою сумочкою з блискітками.
"Така честь побачити Alberta Ferretti Fashion Show в Монако. Проект був абсолютно приголомшливим. Особливо цей чудовий білий смокінг, який я приміряла! Люблю тебе, Альберта!", – емоційно підписала знімок 44-річна актриса.
Треба зазначити, що вибравши для двох заходів поспіль вбрання, що перегукуються, Єва, тим не менш, не помилилася. Завдяки зачіскам і аксесуарам вони виглядали зовсім по-різному, але однаково стильно. До того ж білий – головний відтінок довгоочікунавого літа – неймовірно до лиця смаглявій актрисі. А струнка фігура цілком дозволяє їй носити білий без ризику візуально додати собі пару кілограмів.
Нагадаємо, минулого тижня Єва продемонструвала сяючий образ від Cristina Ottaviano.