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Біла магія: 44-річна Єва Лонгорія підкреслила яскраву зовнішність стильним світлим вбранням


44-річна Єва Лонгорія віддає перевагу білому

Єва Лонгорія – ще один доказ, що брючні костюми на червоній доріжці виглядають не менш ефектно, ніж сукні в підлогу. Так, останнім часом зірка продемонструвала відразу два стильних ансамбля – обидва в білому кольорі.

Стильна Єва Лонгорія в комбінезоні Penelope Mai (фото: instagram.com/evalongoria; instagram.com/penelopemaiofficial)

У першому з них – білому шовковому комбінезоні з чималим вирізом, поясом на талії і широкими брюками від Penelope Mai – вона з'явилася на одному з днів фестивалю. Доповнили вбрання в дусі 90-х сріблясті босоніжки з квадратним носком на високих шпильках від Saint Laurent і лаконічна укладка. "Дощовий день в Каннах", – написала спекотна красуня, запостив кадри у себе на сторінці в Instagram. І ту ж отримала відгук від численних шанувальників з усього світу:

  • "Чудова"
  • "Вау"
  • "Ви прекрасні"
  • "Неперевершена"
  • "Дуже стильна"
  • "Ти світишся, сонечко!"
  • "Неймовірно приголомшлива"
  • "Бомба"

44-річна актриса в Монако в смокінгу від Alberta Ferretti (фото: instagram.com/evalongoria)

Наступного дня вона з'явилася в не менш вдалому образі, примірявши класичний брючний костюм від Alberta Ferretti. Причому знову головним акцентом лука став білий відтінок і відвертий виріз, який відкрив розкішні груди Лонгорії. Піджак і широкі брюки вона доповнила білими ж босоніжками з круглим носком на підборах від Gianvito Rossi, довгими сережками від Tatiana Verstraeten і невеликою сріблястою сумочкою з блискітками.

"Така честь побачити Alberta Ferretti Fashion Show в Монако. Проект був абсолютно приголомшливим. Особливо цей чудовий білий смокінг, який я приміряла! Люблю тебе, Альберта!", – емоційно підписала знімок 44-річна актриса.

  • "Такий шик"
  • "Вбила всіх знову"
  • "Чудова"
  • "Ти виглядаєш дуже класично і приголомшливо!"
  • "Дивишся неймовірно"
  • "Вау! Просто феноменально"
  • "О Боже, Єва, як ти красива"
  • "Приголомшлива Єва в стильних нарядах"
  • "Бізнес Барбі", – не вгамовуються захоплені шанувальники.

У сторіз Єва показала спільне фото з улюбленим дизайнером (фото: instagram.com/evalongoria)

Треба зазначити, що вибравши для двох заходів поспіль вбрання, що перегукуються, Єва, тим не менш, не помилилася. Завдяки зачіскам і аксесуарам вони виглядали зовсім по-різному, але однаково стильно. До того ж білий – головний відтінок довгоочікунавого літа – неймовірно до лиця смаглявій актрисі. А струнка фігура цілком дозволяє їй носити білий без ризику візуально додати собі пару кілограмів.
Нагадаємо, минулого тижня Єва продемонструвала сяючий образ від Cristina Ottaviano.

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