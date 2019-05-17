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Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Lite » Мода 17.05.2019 - 21:31
Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье
Ева Лонгория (фото: instagram.com/degrisogono)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Звезда сияет в Каннах во всех смыслах

Ева Лонгория – одна из актрис, регулярно появляющихся на Каннском кинофестивале. Не стал исключением и этот год. 44-летняя актриса уже продемонстрировала на Лазурном несколько ярких образов. Но нет предела совершенству. Вчера, 16 мая, она блистала во всех смыслах, выбрав для красной ковровой дорожки платье в пол с открытыми плечами от американского бренда Cristina Ottaviano, сплошь состоящее из золотистых и серебристых пайеток, бисера и цепочек.

Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платьеВо всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платьеЕва Лонгория блистает в Каннах (фото: instagram.com/degrisogono; instagram.com/evalongoria) 

Роскошный наряд она дополнила туфлями от YSL и длинными сережками в стиле диско от de Grisogono Official. Стоит отметить также безупречный макияж, который создавали лучшие визажисты L'Oréal: лицом этого бренда знаменитость является уже не один год. И укладку в духе "ангелов" Victoria's Secret.

Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

44-летняя актриса в сияющем образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники звезды сразу начали бурно обсуждать образ звезды, отметив ее красоту и молодость.

  • "Оглушающая"
  • "Ничего себе! Великолепна!"
  • "Так удивительна! Я думаю, ты выглядишь красивее сейчас, чем когда-либо!"
  • "Потрясающая с ног до головы!"
  • "Это лучший образ на тебя!"
  • "Такая красивая"
  • "Любовь из Парижа, ты действительно выглядишь потрясающе"

Нужно признать, что образ получился блестящим во всех смыслах. Платье подчеркнуло не только яркую внешность Евы, но и ее безупречную фигуру. Напомним, в прошлом году звезда родила своему супругу – Хосе Антонио Бастону, владельцу крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке, сына Сантьяго. Чтобы вернуться в форму после беременности, ей пришлось приложить достаточно много усилий. Но результат превзошел все ожидания, и сегодня Ева по праву может считаться звездой Каннского фестиваля.

Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платьеВо всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Ева Лонгория обожает своего сына, которому скоро исполнится годик (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, в Канны Ева прибыла с малышом, которому 19 июня исполнится год. Лонгория с удовольствием делится с подписчиками забавными и трогательными моментами. Так, недавно она выложила в сеть фото с пляжа, где она держит на руках улыбающегося малыша. Оба буквально светятся счастьем. "Мой лучик солнца!", – написала молодая мама. 

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