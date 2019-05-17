Во всем блеске: 44-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Звезда сияет в Каннах во всех смыслах
Ева Лонгория – одна из актрис, регулярно появляющихся на Каннском кинофестивале. Не стал исключением и этот год. 44-летняя актриса уже продемонстрировала на Лазурном несколько ярких образов. Но нет предела совершенству. Вчера, 16 мая, она блистала во всех смыслах, выбрав для красной ковровой дорожки платье в пол с открытыми плечами от американского бренда Cristina Ottaviano, сплошь состоящее из золотистых и серебристых пайеток, бисера и цепочек.
Ева Лонгория блистает в Каннах (фото: instagram.com/degrisogono; instagram.com/evalongoria)
Роскошный наряд она дополнила туфлями от YSL и длинными сережками в стиле диско от de Grisogono Official. Стоит отметить также безупречный макияж, который создавали лучшие визажисты L'Oréal: лицом этого бренда знаменитость является уже не один год. И укладку в духе "ангелов" Victoria's Secret.
44-летняя актриса в сияющем образе (фото: instagram.com/evalongoria)
Поклонники звезды сразу начали бурно обсуждать образ звезды, отметив ее красоту и молодость.
Нужно признать, что образ получился блестящим во всех смыслах. Платье подчеркнуло не только яркую внешность Евы, но и ее безупречную фигуру. Напомним, в прошлом году звезда родила своему супругу – Хосе Антонио Бастону, владельцу крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке, сына Сантьяго. Чтобы вернуться в форму после беременности, ей пришлось приложить достаточно много усилий. Но результат превзошел все ожидания, и сегодня Ева по праву может считаться звездой Каннского фестиваля.
Ева Лонгория обожает своего сына, которому скоро исполнится годик (фото: instagram.com/evalongoria)
К слову, в Канны Ева прибыла с малышом, которому 19 июня исполнится год. Лонгория с удовольствием делится с подписчиками забавными и трогательными моментами. Так, недавно она выложила в сеть фото с пляжа, где она держит на руках улыбающегося малыша. Оба буквально светятся счастьем. "Мой лучик солнца!", – написала молодая мама.
Еще один звездный ребенок, который наделал много шума в сети – малышка Амазони, дочь Венсана Касселя и его молодой супруги Тины Кунаки. На днях папарацци застали семью за совместной прогулкой.