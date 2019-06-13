Белая королева: топ-3 восхитительных образа Кейт Миддлтон в светлых тонах

Герцогиня Кембриджская вдохновляет перейти на светлую сторону
Кейт Миддлтон в последнее время радует нарядами один другого краше. И особенно ей к лицу образы в светлых тонах. Вспоминаем самые роскошные луки признанной иконы стиля, которые точно стоит взять на заметку при формировании летнего гардероба.
Платье миди от Barbara Casasola
Вчера вечером, 12 июня, Кейт отправилась на гала-ужин организации Action on Addiction, патроном которой является. Она занимается помощью наркозависимым людям и их семьям. На мероприятии Миддлтон выступила с торжественной речью, а также пообщалась с поварами, бывшими пациентами. Дело в том, что одна из целей Action on Addiction – вести своих клиентов, помогая найти себя и развиваться профессионально после преодоления зависимостей. Для такого ивента герцогиня выбрала восхитительный наряд от Barbara Casasola, который возглавляет наш парад. Длинное белое платье в тонкую продольную и поперечную полоску с открытыми плечами подчеркнуло все козыри фигуры Кейт: ее тонкую талию, идеальные пропорции и эффектную внешность. Дополнили наряд блестящие лодочки на шпильках Jimmy Choo , маленький серебристый клатч Wilbur & Gussie, а также крупные серьги.
Пальто Catherine Walker
6 июня в Великобратании состоялся Horse Guards Parade – парад конной гвардии, главной звездой которого стала Кейт. 37-летняя герцогиня одела приталенное пальто строгого силуэта Catherine Walker, которое идеально дополнили бежевые лодочки и коричневый клатч. Серьги с жемчугом, брошь-трилистник, убранные в низкую укладку волосы – каждая деталь образа говорила о том, что звание иконы стиля Кейт получила не просто так.
Платье от Alexander McQueen
Нежные образы к лицу герцогине (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)
В прошлые выходные в Лондоне состоялся парад в честь 93-летия королевы Елизаветы II. Торжество собрало всех членов королевской семьи, в том числе Меган Маркл и принца Гарри. Конечно же, событие не могли пропустить и графья Кембриджские. Причем Кейт подготовилась тщательно. На парад она пришла в светло-желтом платье от одного из своих излюбленных брендов Alexander McQueen. Элегантное и нежное, оно подчеркнуло женственность и свежесть Кейт. Свою роль сыграли и аксессуары: очаровательная шляпка с объемными цветами от Philip Treacy, а также жемчужные серьги.