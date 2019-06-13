Біла королева: топ-3 чудових образи Кейт Міддлтон в світлих тонах

Герцогиня Кембриджська надихає перейти на світлу сторону
Кейт Міддлтон останнім часом радує нарядами один іншого красивіше. І особливо їй до лиця образи в світлих тонах. Згадуємо найбільш розкішні луки визнаної ікони стилю, які варто взяти на замітку при формуванні літнього гардеробу.
Плаття міді від Barbara Casasola
Вчора ввечері, 12 червня, Кейт вирушила на гала-вечерю організації Action on Addiction, патроном якої є. Вона займається допомогою наркозалежним людям та їх сім'ям. На заході Міддлтон виступила з урочистою промовою, а також поспілкувалася з кухарями, колишніми пацієнтами. Справа в тому, що одна з цілей Action on Addiction – вести своїх клієнтів, допомагаючи знайти себе і розвиватися професійно після подолання залежностей. Для такого івенту герцогиня вибрала чудовий наряд від Barbara Casasola, який очолює наш парад. Довге біле плаття в тонку подовжню і поперечну смужку з відкритими плечима підкреслило всі козирі фігури Кейт: її тонку талію, ідеальні пропорції і ефектну зовнішність. Доповнили наряд блискучі туфельки на шпильках Jimmy Choo , маленький сріблястий клатч Wilbur & Gussie, а також великі сережки.
Пальто Catherine Walker
6 червня в Великобратании відбувся Horse Guards Parade – парад кінної гвардії, головною зіркою якого стала Кейт. 37-річна герцогиня одягла приталене пальто суворого силуету Catherine Walker, яке ідеально доповнили бежеві човники і коричневий клатч. Сережки з перлами, брошка-трилисник, прибране в низьку укладку волосся – кожна деталь образу говорила про те, що звання ікони стилю Кейт отримала не просто так.
Сукня від Alexander McQueen
Ніжні образи до лиця герцогині (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)
У минулі вихідні в Лондоні відбувся парад на честь 93-річчя королеви Єлизавети II. Свято зібрало всіх членів королівської сім'ї, в тому числі Меган Маркл та принца Гаррі. Звичайно ж, подію не могли пропустити і графи Кембриджські. Причому Кейт ретельно підготувалася. На парад вона прийшла у світло-жовтому платті від одного зі своїх улюблених брендів Alexander McQueen. Елегантне і ніжне, воно підкреслило жіночність і свіжість Кейт. Свою роль зіграли і аксесуари: чарівний капелюшок з об'ємними квітами від Philip Treacy, а також перлові сережки.