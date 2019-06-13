Біла королева: топ-3 чудових образи Кейт Міддлтон в світлих тонах

Кейт Міддлтон останнім часом радує нарядами один іншого красивіше. І особливо їй до лиця образи в світлих тонах. Згадуємо найбільш розкішні луки визнаної ікони стилю, які варто взяти на замітку при формуванні літнього гардеробу.

Плаття міді від Barbara Casasola

Кейт Міддлтон на гала-вечері Action on Addiction (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Вчора ввечері, 12 червня, Кейт вирушила на гала-вечерю організації Action on Addiction, патроном якої є. Вона займається допомогою наркозалежним людям та їх сім'ям. На заході Міддлтон виступила з урочистою промовою, а також поспілкувалася з кухарями, колишніми пацієнтами. Справа в тому, що одна з цілей Action on Addiction – вести своїх клієнтів, допомагаючи знайти себе і розвиватися професійно після подолання залежностей. Для такого івенту герцогиня вибрала чудовий наряд від Barbara Casasola, який очолює наш парад. Довге біле плаття в тонку подовжню і поперечну смужку з відкритими плечима підкреслило всі козирі фігури Кейт: її тонку талію, ідеальні пропорції і ефектну зовнішність. Доповнили наряд блискучі туфельки на шпильках Jimmy Choo , маленький сріблястий клатч Wilbur & Gussie, а також великі сережки.

Пальто Catherine Walker

Кейт захоплює стильним вбранням на параді кінної гвардії (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

6 червня в Великобратании відбувся Horse Guards Parade – парад кінної гвардії, головною зіркою якого стала Кейт. 37-річна герцогиня одягла приталене пальто суворого силуету Catherine Walker, яке ідеально доповнили бежеві човники і коричневий клатч. Сережки з перлами, брошка-трилисник, прибране в низьку укладку волосся – кожна деталь образу говорила про те, що звання ікони стилю Кейт отримала не просто так.



Сукня від Alexander McQueen

Ніжні образи до лиця герцогині (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

У минулі вихідні в Лондоні відбувся парад на честь 93-річчя королеви Єлизавети II. Свято зібрало всіх членів королівської сім'ї, в тому числі Меган Маркл та принца Гаррі. Звичайно ж, подію не могли пропустити і графи Кембриджські. Причому Кейт ретельно підготувалася. На парад вона прийшла у світло-жовтому платті від одного зі своїх улюблених брендів Alexander McQueen. Елегантне і ніжне, воно підкреслило жіночність і свіжість Кейт. Свою роль зіграли і аксесуари: чарівний капелюшок з об'ємними квітами від Philip Treacy, а також перлові сережки.