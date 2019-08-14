В бархате и с голой грудью: Ким Кардашьян подчеркнула пышные формы эффектным нарядом

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда демонстрирует "горячий" образ

Ким Кардашьян обожает эффектные наряды и никогда не отказывает себе в возможности блеснуть на публике в чем-то необычном. Несколько часов назад она показала новый выход. Звезда примерила длинное бархатное платье с "мраморными" серо-бежевыми разводами.

Изюминки наряда: необычный крой, высокий разрез и внушительное декольте. Они позволили Ким подчеркнуть все ее достоинства: выдающиеся изгибы, стройные ноги, пышную грудь и хрупкие плечи. Выглядела весьма соблазнительно, что и отметили многочисленные фолловеры знаменитости.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В качестве аксессуаров Ким выбрала очки овальной формы от Chanel, маленькую сумочку Jacquemus (к слову, такие модели обожают все знаменитые сестры). А на ноги бизнесвумен обула практичные вьетнамки. Впрочем, не исключено, что позже она их заменила изысканной обувью на шпильке.

Роскошный макияж от Мэри Филипс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отдельного внимания заслуживает прическа и макияж звезды соцсетей. Ким сделали одну из самых популярных вариаций хвоста – максимально высокую. А над мейк-апом потрудилась знаменитая визажистка Мэри Филипс. Акцент она сделала на нежных шоколадно-коричневых тонах. Он сделал глаза Ким максимально выразительными, а губы – чувственными.

Ким сейчас занята многочисленными проектами (фото: instagram.com/maryphillips/)

Ким не стала раскрывать подробностей, куда она ездила в столь откровенном наряде. Но у бизнес-вумен в последнее время масса дел и встреч. На днях она представила новую линию парфюмов, разработанную со своей младшей сестрой – Кайли Дженнер. В рекламной кампании они предстали вместе.

Ким и Кайли (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так взволнована нашей первой в истории @kkwfragrance коллаборацией с @kyliejenner!!! В коллекции представлены три бутылки в форме губ красного, розового и нюдового цветов по 40 долларов каждая. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, убедитесь, насколько удивительны эти ароматы!!! Запуск в на kkwfragrance.com в пятницу", – написала Ким.