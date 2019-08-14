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В оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядом

Lite » Мода 14.08.2019 - 15:26
В оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядом
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка демонструє "гарячий" образ

Кім Кардашьян обожнює ефектні вбрання і ніколи не відмовляє собі в можливості блиснути на публіці в чомусь незвичайному. Кілька годин тому вона показала новий вихід. Зірка приміряла довгу оксамитову сукню з "мармуровими" сіро-біжевими візерунками.

Родзинки наряду: незвичайний крій, високий розріз і значне декольте. Вони дозволили Кім підкреслити всі її принади: видатні вигини, стрункі ноги, пишні груди і тендітні плечі. Виглядала дуже спокусливо, що і відзначили численні фолловери знаменитості.

В оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомВ оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомВ оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

В якості аксесуарів Кім вибрала окуляри овальної форми від Chanel, маленьку сумочку Jacquemus (до речі, такі моделі обожнюють всі знамениті сестри). А на ноги бізнесвумен взула практичні в'єтнамки. Втім, не виключено, що пізніше вона їх замінила вишуканим взуттям на підборах.

В оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомВ оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомРозкішний макіяж від Мері Філіпс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Окремої уваги заслуговує зачіска і макіяж зірки соцмереж. Кім зробили одну з найпопулярніших варіацій хвоста – дуже високу. А над мейк-апом попрацювала знаменита візажистка Мері Філіпс. Вона зробила акцент на ніжних шоколадно-коричневих тонах. Він зробив очі Кім максимально виразними, а губи – чуттєвими.

В оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомКім зараз зайнята численними проектами (фото: instagram.com/maryphillips/)

Кім не стала розкривати подробиць, куди вона їздила в такому відвертому вбранні. Але у бізнес-вумен останнім часом багато справ і зустрічей. Днями вона представила нову лінію парфумів, розроблену зі своєю молодшою сестрою – Кайлі Дженнер. У рекламній кампанії вони з'явилися разом.

В оксамиті і з голими грудьми: Кім Кардашьян підкреслила пишні форми ефектним нарядомКім і Кайлі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так схвильована нашою першою в історії @kkwfragrance колаборацією з @kyliejenner!!! У колекції представлені три пляшки у формі губ червоного, рожевого і нюдового квітів по 40 доларів кожна. Я не можу дочекатися, коли ви, друзі, переконайтеся, наскільки дивні ці аромати!!! Запуск на kkwfragrance.com в п'ятницю", – написала Кім.

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Новини України модельКім КардашянКайли Дженнер
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