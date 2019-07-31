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В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.07.2019 - 22:32
В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужем
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитость примерила новый провокационный образ

Ким Кардашьян любит показывать на своей страничке в Instagram всех членов своей семьи. Несколько часов назад там "засветилась" Кендалл Дженнер. С помощью откровенного селфи, на котором Ким и Кендалл позируют в купальниках, 38-летня звезда хотела признаться в любви своим сестрам и сказать, что в бурном рабочем графике скучает по ним.

В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужемКим и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian) 

На очереди супруг телезвезды, Insta-дивы, бизнесвумен, а с некоторых пор – и юриста. Ким опубликовала целую серию фото с любимым мужем, написав под ними: "Ночь свидания с моим boo, при использовании палитры Fire". Таким образом она дала понять, что использует для макияжа свою новую косметическую линию Sooo fire. Нужно признать, что к такому эффектному наряду мейка-ап был выбран отлично!

В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужем

В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужемКим Кардашьян вышла в свет с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Для выхода в свет Ким выбрала в этот раз соблазнительный костюм, который подчеркнул ее пышные формы. Черные брюки-скинни и кроп-топ под кожу крокодила она дополнила изысканными босоножками на шпильке. Интересно, что Ким появилась с новой прической – удлиненным каре, которое однозначно придало ей свежести и "омолодило" на несколько лет.

В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужемКим в новом эффектном образе (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Канье для свидания оделся в своем привычном стиле: черная толстовка, голубые присобранные внизу джинсы и объемные кроссовки. Из аксессуаров он выбрал черные очки и массивную цепочку. Фолловеры не заставили ждать своих комментариев, засыпав Ким и ее мужа приятными словами. Не удержался и давний друг пары – креативный директор Burberry Рикардо Тиши. "Горячи вы оба", – написал известный модельер.

В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужемЗвезда обожает меняться (фото: instagram.com/kimkardashian) 

К слову, в семье Ким и Канье царит настоящая гармония. Это первый брак для Канье (до этого он был только обручен с дизайнером Алексис Файфер) и третий – для Ким. Возможно, поэтому 38-летняя звезда весьма дорожит им.

В кожаном костюме и с каре: Ким Кардашьян в эффектном образе сходила на свидание с мужемПара воспитывает 4-х детей (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Недавно Уэст украсил обложку Forbes. Такой чести рэпер удостоился не за продажу альбомов, а как один из самых успешных предпринимателей в мире. Линия Kanye West x adidas Yeezy имела невероятный успех и принесла создателям более миллиарда долларов. После выхода журнала Ким написала длинный пост, в котором восхищается мужем и радуется его успехам.

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Новости Украины модаКим КардашьянКанье Уэст
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