Андре Тан назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», дизайнер Андре Тан, певица Слава Каминская и режиссер-постановщик Герман Ненов рассказали о трендовых вещах и цветах весны и лета 2020 года. Отметим, что ранее в Киеве прошла Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020-21. Редакция LITE рассматривала топ-5 мейкап-трендов от визажистов модного мероприятия. К примеру, некоторые дизайнеры предлагают в следующем модном сезоне сделать ставку на экстремальном смоки-айс, отказавшись от бровей!

Несмотря на то, что в Украину наконец-то пришла настоящая зима со снегом и морозами, весна уже на пороге. Поэтому модники уже на низком старте. Журналисты программы «Ранок з Україною» узнали, какую вещь украинцам стоит срочно спрятать в шкафы и благодаря, какому тренду модницы будут чувствовать себя, как Кейт Миддлтон.

Слава Каминская в трендовой джинсовой куртке

Например, одна из солисток популярной группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская попала в точку, выбрав джинсовую одежду, ведь это один из главных трендов весны и лета 2020 года.

«Я выбрала такую ​​куртку, ведь она блестит! А я, как сорока – люблю все, что с блестками!», – прокомментировала участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская.

Герман Ненов

Вот только любимые джинсы с дырками уже не в тренде. Эту вещь лучше отложить в шкаф, пока мода на дыры снова не вернется. А вот еще один модник – режиссер-постановщик Герман Ненов советует приобрести на весну плащ или легкое пальто. Легкие пальто этой весной должны поражать фасоном или цветом. Например, сам Герман выбрал наряд розового цвета.

«Они модные, если посмотреть на них несколько с другой стороны, – рассказал режиссер-постановщик Герман Ненов. – Мои друзья украинские дизайнеры изготавливают тренчи для меня с очень необычными плечиками, как по мне – это очень классная вариация на тему обычного тренча».

Супермодель Карли Клосс в белом костюме (фото: instagram.com/karliekloss)

Киану Ривз с мамой Патрисией Тейлор на красной дорожке Оскара-2020 (скриншот поста: instagram.com/pasadademoda)

А вот популярный украинский дизайнер Андре Тан откровенно рассказал, какие два цвета будут модными весной 2020 года.

«Если в вашем гардеробе, на сезон весна-лето 2020, нет белого костюма: пиджак с брюками – вы просто не имеете права выходить из дома, – поделился Андре Тан в эфире канала «Украина». – Также еще модной будет белая рубашка оверсайз».

Второй модный цвет – классический синий. Именно на него указал «Пантон» – институт, который изучает цвета и экспериментирует с ними. Ежегодно специалисты «Пантона» называют главные цвета, на которые ориентируются все модники мира. Кстати, в синих платьях, костюмах и пальто часто появляются на публике Меган Маркл, первая леди Франции – Брижит Макрон и Кейт Мидллтон. А сам цвет, подходит к любому цвету волос.