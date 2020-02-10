Андре Тан назвав річ, без якої ви "не маєте права" виходити з будинку навесні-влітку 2020

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», дизайнер Андре Тан, співачка Слава Камінська і режисер-постановник Герман Ненов розповіли про трендові речі і кольори весни і літа 2020 року. Відзначимо, що раніше в Києві пройшов Український тиждень моди сезону осінь-зима 2020-21. Редакція LITE розглядала топ-5 мейкап-трендів від візажистів модного заходу. Приміром, деякі дизайнери пропонують у наступному модному сезоні зробити ставку на екстремальний смокі-айс, відмовившись від брів!

Попри те, що в Україну нарешті прийшла справжня зима зі снігом та морозами, весна вже на порозі. Тож модники вже на низькому стартi. Журналісти програми «Ранок з Україною» дізналися, яку річ українцям варто терміново заховати у шафи і завдяки якому тренду модницi почуватимуться, мов Кейт Мiддлтон.

Слава Камінська в трендовій джинсовій куртці

Наприклад, одна із солісток популярного гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська потрапила в точку, обравши джинсове вбрання, адже це один із найголовніших трендів весни та літа 2020 року.

«Я обрала таку куртку, адже вона блистить! А я, як сорока – люблю все, що з блискітками!», – прокоментувала учасниця гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська.

Герман Ненов

От тільки улюблені джинси з дірками вже не в тренді. Цю річ краще відкласти в шафу, доки мода на дірки знову не повернеться. А от ще один модник – режисер-постановник Герман Ненов радить придбати на весну плащ чи легке пальто. Легкі пальта цієї весни повинні вражати фасоном або кольором. Наприклад, сам Герман обрав вбрання рожевого кольору.

«Вони модні, якщо подивитися на них дещо з іншого боку, – розповів режисер-постановник Герман Ненов. – Мої друзі українські дизайнери виготовляють тренчі для мене з дуже незвичайними плечиками, як на мене – це дуже класна варіація на тему звичайного тренча».

Супермодель Карлі Клосс в білому костюмі (фото: instagram.com/karliekloss)

Кіану Рівз з мамою Патрісією Тейлор на червоній доріжці Оскара-2020 (скріншот поста: instagram.com/pasadademoda)

А от популярний український дизайнер Андре Тан відверто розповів, які два кольори будуть наймоднішими навесні 2020 року.

«Якщо у вашому гардеробі, на сезон весна-літо 2020, немає білого костюму: піджак з брюками – ви просто не маєте права виходити з будинку, – поділився Андре Тан в ефірі каналу «Україна». – Також ще модною буде біла сорочка оверсайз».

Другий наймодніший колір – класичний синій. Саме на нього вказав «Пантон» – інститут, який вивчає кольори та експериментує з ними. Щороку фахівці «Пантона» називають головні кольори, на які орієнтуються всі модники світу. До речі, в синіх сукнях, костюмах та пальтах часто з’являються на публіці Меган Маркл, перша леді Франції – Бріжит Макрон та Кейт Мідллтон. А сам колір, личить до будь-якого кольору волосся.