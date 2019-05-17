ru
ua

Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах


Украинская танцовщица сменила два эффектных наряда

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые оставила маленького сына ради рабочей заграничной поездки - она отправилась не куда-нибудь, а на знаменитый Каннский кинофестиваль, который стартовал 14 мая. Молодая мама продемонстрировала во Франции несколько эффектных образов, а снимками поделилась на своей странице в Instagram.

На первом фото Алена запечатлена в светло-оранжевом полосатом платье на бретельках с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах от от Lake Studio. На снимке она сидит на ступеньках в красивой позе, восхищая стройными ножками и подтянутой фигурой. Она дополнила образ золотистыми босоножками на каблуке.

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

После чего Шоптенко показала еще один образ, в котором она вышла на красную дорожку. Знаменитость выбрала изящное черное платье с пышной юбкой от бренда Frolov.

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Она дополнила образ ярким макияжем и массивными украшениями.

Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

"День начался очень рано! И почти весь прошел не на той-самой-красной-дорожке, а на красных ступеньках L'Oréal Paris Studio, которые построили на 72 Каннском кинофестивале. Во время фотосета Worth it Stairs Pictures было много первоклассной косметики, шуток, вспышек фотокамер и немного трудностей перевода. Отлично поиграли с французскими фотографами в "крокодила" и пообщались на разных языках, в том числе на языке танца. Ощущения невероятные. Если это была работа, то каким же будет вечернее веселье? С трепетом приехали на красную дорожку. Ту самую", - поделилась впечатлениями Алена.

Подписчикам очень понравился "тигровый" образ танцовщицы и они оставили множество восхищенных отзывов.

  • "Какая вы красивая!"
  • "Неймовірно гарно"
  • "Какое красивое платье и как оно вам идет"
  • "Шикарная!!!"
  • "Можно смотреть бесконечно!"
  • "Какая же ты красивая! Невероятная!!! Прям любуюсь!!!"
  • "Очень сексуально"
  • "Невероятно божественная Аленочка!!!"
  • "Очень красивый сарафан"
  • "Супер! Невероятная красотка"
  • "Яка ви красуня! Червона доріжка саме для вас"
  • "Восхищаюсь тем, как вы выглядите. Браво"
  • "Прекрасно смотритесь на красной дорожке!"

Напомним, супермодель Белла Хадид блистала в Каннах в стильном образе Dior.

Также 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах, где посетили вечеринку Dior Dinner.

"Клубничка": звездные гости премьеры фильма (фото) Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей
Читать все новости