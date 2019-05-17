Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах

Украинская танцовщица сменила два эффектных наряда
Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые оставила маленького сына ради рабочей заграничной поездки - она отправилась не куда-нибудь, а на знаменитый Каннский кинофестиваль, который стартовал 14 мая. Молодая мама продемонстрировала во Франции несколько эффектных образов, а снимками поделилась на своей странице в Instagram.
На первом фото Алена запечатлена в светло-оранжевом полосатом платье на бретельках с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах от от Lake Studio. На снимке она сидит на ступеньках в красивой позе, восхищая стройными ножками и подтянутой фигурой. Она дополнила образ золотистыми босоножками на каблуке.
Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
После чего Шоптенко показала еще один образ, в котором она вышла на красную дорожку. Знаменитость выбрала изящное черное платье с пышной юбкой от бренда Frolov.
Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Она дополнила образ ярким макияжем и массивными украшениями.
Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
"День начался очень рано! И почти весь прошел не на той-самой-красной-дорожке, а на красных ступеньках L'Oréal Paris Studio, которые построили на 72 Каннском кинофестивале. Во время фотосета Worth it Stairs Pictures было много первоклассной косметики, шуток, вспышек фотокамер и немного трудностей перевода. Отлично поиграли с французскими фотографами в "крокодила" и пообщались на разных языках, в том числе на языке танца. Ощущения невероятные. Если это была работа, то каким же будет вечернее веселье? С трепетом приехали на красную дорожку. Ту самую", - поделилась впечатлениями Алена.
Подписчикам очень понравился "тигровый" образ танцовщицы и они оставили множество восхищенных отзывов.
Напомним, супермодель Белла Хадид блистала в Каннах в стильном образе Dior.
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