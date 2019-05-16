Элегантная и роскошная: Белла Хадид блистает в Каннах в стильном образе Dior

Белла Хадид и Карла Бруни (фото: instagram.com/vogueparis)

22-летняя супермодель примерила ансамбль в бежевых тонах

Белла Хадид уже давно плотно сотрудничает с французским домом Dior. 22-летняя модель является лицом нескольких косметических линий, участвует в показах и многочисленных мероприятиях как амбассадор марки. Поэтому на торжественном ужине Dior, который был устроен брендом и журналом Vogue Paris в рамках Каннского фостиваля, она не появиться не могла.

Белла Хадид в Каннах (фото: instagram.com/bazaaruk/)

Девушка явилась на роскошный ивент в нюдовом наряде, повторяющим знаменитый силуэт New Look. Короткий трикотажный полупрозрачный топ бежевого оттенка, демонстрирующий стальной пресс, хрупкие плечи и роскошную грудь Беллы, идеально дополнил пышную атласную юбку. В руках модель держала мини-версию культовой сумки Dior Saddle bag. А на ногах у нее красовались утонченные лодочки в тон всему наряду. Выглядела Белла, как всегда стильно и необычайно сексуально.

Ужин Dior собрал массу знаменитостей (фото: instagram.com/vogueparis)

Мейк-ап младшей Хадид делал не кто иной как креативный директор макияжу Dior – Питер Филипс, который недавно демонстрировал на своей любимице новые бьюти-продукты культового бренда. Так что неудивительно, что кожа Беллы сияла свежестью, взгляд был притягательным, а улыбка – чувственной и манящей. Волосы Белле уложили в высокую прическу.

Блистательные Белла Хадид и Карла Бруни в Каннах (фото: instagram.com/carlabruniofficial)

К слову, укладка с челкой практически полностью повторяла стиль Карлы Бруни, которая также присутствовала на вечере. И невероятная схожесть двух красавиц стала предметов обсуждений в сети.

Белла Хадид и Карла Бруни (фото: instagram.com/carlabruniofficial)

"С моей (немного младшей) сестрой Беллой Хадид на ужине Vogue Paris и Dior в Каннах", – написала Карла на своей официальной странице в Instagram. "Люблю тебя очень сильно", – парировала 23-летняя звезда подиумов.

Красавицы явно нашли общий язык и весь вечер демонстрировали теплые чувства (фото: instagram.com/vogueparis)

К слову, на этой же вечеринке также отметились Моника Беллуччи с возлюбленным, модель и актриса Шейлин Вудли, актр и режиссер Ксавье Долан, режиссер Педро Альмадовар и многие другие. А вот старшая Хадид – Джиджи, в Каннах пока что не появилась.