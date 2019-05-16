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Это любовь: 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах

Lite » Мода 16.05.2019 - 16:43
Это любовь: 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Пара посетила торжественный ужин Dior

Моника Беллуччи не могла пропустить одно из самых знаменитых светских событий сезона – Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит с 14 по 25 мая. И причем прилетела не одна, а в компании возлюбленного – французского художника Николаса Лефевра, младшего своей избранницы на 18 лет. Это уже далеко не первый совместный выход знаменитой итальянской красавицы и ее бойфренда. Так, они появлялись на модных показах и ивентах, а недавно отметились в Венеции на балу. Но каждый раз Моника и Николас привлекают внимание не меньше, чем экс-супруг Беллуччи – Венсан Кассель со своей молодой супругой Тиной Кунаки.

Это любовь: 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах

Моника Беллуччи и Николас Лефевр в Каннах (фото: instagram.com/monicabelluccikazakh)

Вчера, 15 мая, Моника и Николас посетили вечеринку Dior Dinner, устроенную в рамках 72-го Каннского кинофестиваля. И тут же привлекли внимание мировой прессы.

Это любовь: 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах
36-летний художник Николас Лефевр – новый возлюбленный Моники (фото: instagram.com/nicolaslefebvre.artist) 

Моника выбрала для торжественного мероприятия роскошное платье с принтом от Dior с глубоким вырезом, поясом на талии, полупрозрачными рукавами и пышной юбкой. Дополнили образ крупные серьги Cartier и небольшая сумочка, также Dior. Отдельного внимания заслуживает роскошная укладка и макияж в коричневых тонах, благодаря которым Моника, и без того выглядящая роскошно, помолодела еще лет на 10.

Это любовь: 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в КаннахМоника на ужине Dior (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На мероприятие они пришли в обнимку с Николасом, одетым в молочного оттенка костюм и белую рубашку, которые дополнил черными туфлями и ремнем. Выглядели влюбленные довольными и счастливыми. Они с радостью позировали фотографам и не отдохили друг от друга ни на шаг. Но тем не менее Моника, по своему обыкновению не стала публиковать совместные снимки в личный микроблог, ограничившись фото с подругой – иранской актрисой театра и кино Гольшифте Фарахани. "Прошлой ночью на ужине, организованном Dior и Vogue, с красивой и талантливой @golfarahani", – написала Моника на своей странице в Instagram.    

Это любовь: 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний Николас Лефевр появились в Каннах54-летняя Моника Беллуччи по-прежнему выглядит роскошно (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Конечно же, признанная красавица тут же получила массу комплиментов и теплых слов:

  •  "Люблю вас обеих"
  • "Вы обе фантастические"
  • "Две прекрасные дамы и артистки"
  • "Вы прекрасны!"
  • "Потрясающие обе"
  • "Королевы"

К слову, Каннский кинофестиваль посетили также и Венсан Кассель с Тиной Кунаки, которая недавно стала мамой.

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