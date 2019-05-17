ru
ua

Олена Шоптенко блищала на Каннському кінофестивалі в розкішних образах


Українська співачка змінила два ефектних наряди

Відома українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко вперше залишила маленького сина заради робочої закордонної поїздки - вона вирушила не куди-небудь, а на знаменитий Каннський кінофестиваль, який стартував 14 травня. Молода мама продемонструвала у Франції кілька ефектних образів, а знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото Альона зображена в світло-помаранчевому смугастому платті на бретельках з глибоким декольте і високими розрізами на стегнах від Lake Studio. На знімку вона сидить на сходинках в красивій позі, захоплюючи стрункими ніжками і підтягнутою фігурою. Вона доповнила образ золотистими босоніжками на підборах.

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Після чого Шоптенко показала ще один образ, в якому вона вийшла на червону доріжку. Знаменитість обрала елегантну чорну сукню з пишною спідницею від бренду Frolov.

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Вона доповнила образ яскравим макіяжем і масивними прикрасами.

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

"День почався дуже рано! І майже весь пройшов не на тій-самій-червоної-доріжці, а на червоних сходах L'Oréal Paris Studio, які побудували на 72 Каннському кінофестивалі. Під час фотосету Worth it Stairs Pictures було багато першокласної косметики, жартів, спалахів фотокамер і трохи труднощів перекладу. Чудово пограли з французькими фотографами в "крокодила" і поспілкувалися на різних мовах, в тому числі мовою танцю. Відчуття неймовірні. Якщо це була робота, то якими же будуть вечірні веселощі? З трепетом приїхали на червону доріжку. Ту саму", - поділилася враженнями Олена.

Підписникам дуже сподобався "тигровий" образ танцівниці і вони залишили безліч захоплених відгуків.

  • "Яка ви красива!"
  • "Неймовірно красиво"
  • "Яке гарне плаття і як воно вам йде"
  • "Шикарна!!!"
  • "Можна дивитися нескінченно!"
  • "Яка ж ти гарна! Неймовірна!!! Прям милуюся!!!"
  • "Дуже сексуально"
  • "Неймовірно божественна Альоночко!!!"
  • "Дуже гарний сарафан"
  • "Супер! Неймовірна красуня"
  • "Яка ви красуня! Червона доріжка саме для вас"
  • "Захоплююся тим, як ви виглядаєтеБраво"
  • "Чудово виглядаєте на червоній доріжці!"

Нагадаємо, супермодель Белла Хадід блищала в Каннах в стильному образі Dior.

Також 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний Ніколас Лефевр з'явилися в Каннах, де відвідали вечірку Dior Dinner.

"Полуничка": зіркові гості прем'єри фільму (фото) Красуні в маму: Ольга Сумська показала своїх дочок
Читати всі новини