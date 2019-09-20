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Ах, как хороша! Катя Осадчая восхитила элегантным нарядом с тредовым принтом

Lite » Мода 20.09.2019 - 17:47
Ах, как хороша! Катя Осадчая восхитила элегантным нарядом с тредовым принтом
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телевущая вызвала восторг у поклонников

Катя Осадчая умеет выглядить стильно, как на светском мероприятии , так и на отдыхе. Она со вкусом подбирает наряды и аксессуары, а фирменные шляпки давно стали визитной карточкой теледивы. Так, Катя показала, как носить один из трендов сезона – клетку.

В этот раз она примерила оливковый клетчатый костюм с юбкой из новой осенне-зимней коллекции украинского бренда Mazini Fashion. Кстати, его стоимость составляет около 600 долларов. К слову, клетка и "гусиная лапка" не сдают своих позиций в новом сезоне. Наряды с классическими клетчатыми принтами можно увидеть в осенне-зимних коллекциях Christian Dior и Chanel.

Теледущина надела под костюм черную водолазку, а пиджак с оригинальной тредовой баской зафиксировала на талии широким кожаным поясом. В качестве обуви – классические черные туфли на тонком каблуке.

Ах, как хороша! Катя Осадчая восхитила элегантным нарядом с тредовым принтом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Теледива собрала волосы назад в акуратную прическу, макияж у Кати – естественный и не броский.

"Робочий марафон", - сообщила она в подписи под снимком.

Поклонники оценили образ телезвезды и восхитились ее чувством вкуса и стиля. От комплимента не удержалась даже Снежана Бабкина. "Красотка", - написала она.

  • Ах, как хороша!
  • Яка гарна
  • Чудова
  • Просто прелесть. Мой любимый цвет костюма
  • Красотка!
  • Очень классный костюм!
  • Який костюм!
  • Костюм шикарный
  • Просто красота
  • Крутой костюм, Катя

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая сразила наповал роскошным образом на конкурсе Мисс Украина 2019.

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