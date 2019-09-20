Ах, как хороша! Катя Осадчая восхитила элегантным нарядом с тредовым принтом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телевущая вызвала восторг у поклонников

Катя Осадчая умеет выглядить стильно, как на светском мероприятии , так и на отдыхе. Она со вкусом подбирает наряды и аксессуары, а фирменные шляпки давно стали визитной карточкой теледивы. Так, Катя показала, как носить один из трендов сезона – клетку.

В этот раз она примерила оливковый клетчатый костюм с юбкой из новой осенне-зимней коллекции украинского бренда Mazini Fashion. Кстати, его стоимость составляет около 600 долларов. К слову, клетка и "гусиная лапка" не сдают своих позиций в новом сезоне. Наряды с классическими клетчатыми принтами можно увидеть в осенне-зимних коллекциях Christian Dior и Chanel.

Теледущина надела под костюм черную водолазку, а пиджак с оригинальной тредовой баской зафиксировала на талии широким кожаным поясом. В качестве обуви – классические черные туфли на тонком каблуке.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Теледива собрала волосы назад в акуратную прическу, макияж у Кати – естественный и не броский.

"Робочий марафон", - сообщила она в подписи под снимком.

Поклонники оценили образ телезвезды и восхитились ее чувством вкуса и стиля. От комплимента не удержалась даже Снежана Бабкина. "Красотка", - написала она.

Ах, как хороша!

Яка гарна

Чудова

Просто прелесть. Мой любимый цвет костюма

Красотка!

Очень классный костюм!

Який костюм!

Костюм шикарный

Просто красота

Крутой костюм, Катя

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая сразила наповал роскошным образом на конкурсе Мисс Украина 2019.