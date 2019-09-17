Затмила всех: Катя Осадчая покорила образом на Мисс Украина 2019

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая взяла интервью у Кухар и Потапа

Катя Осадчая наконец решила показать детали своего образа, в котором она посетила ежегодный конкурс Мисс Украина 2019. Напомним, что победительницей стала 24-летняя студентка КИМО Маргарита Паша. Конечно же, событие такого масштаба не могла пропустить Осадчая вместе с программой “Светская жизнь”. Телеведущая посетила конкурс, а также пообщалась с его звездными гостями. Церемония награждения собрала масштабную тусовку украинского шоу-бизнеса.

Для красной дорожки Мисс Украина 2019 Катя Осадчая надела вечернее платье в пол зеленого цвета, с отливом. Платье с глубоким декольте, а также пышной юбкой. Талию телеведущей подчеркивает тонкий серебряный пояс.

Конечно же, не обошлось без знаковой детали образа Осадчей - шляпки. Прическу телеведущей украшала маленькая зеленая шляпка с длинным пером.

Катя Осадчая с Кухар и Стояновым (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадчая и Франциско Гомес (фото: instagram.com/svitsketv)

Среди гостей церемонии, а также программы “Светская жизнь” были судьи проекта Танцы со звездами - Екатерина Кухар и Франциско Гомес. Кстати, Кухар пришла также со своим мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.

Напомним, что 15 сентября пара официально расписалась в Киеве. А вот пышную свадебную церемонию для них организовали в прямом эфире четвертого выпуска Танцы со звездами 2019.

Катя Осадчая и Потап (фото: instagram.com/svitsketv)

Поклонники программы также оставили свои комментарии:

“Потап тут ну прямо крассавчик, ну и Катерина конечно "така нічогенька”

“Я подумала Потап восковый. Так блестит”

“Всі гарні усміхнені обличчя!”

“Як завжди, Катя розкішна і затьмарює всіх, класика, стиль, скромність та чарівність - все її”

“И самая красивая, как всегда, Катя. Сколько слежу с детства ещё. (Не маниакально) Какая же ты классная!”

Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv

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