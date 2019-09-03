Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая покорила необычным головным убором

Катя Осадчая – давняя поклонница шляпок. В ее обширной коллекции преобладают головные уборы от украинских дизайнеров, а их разнообразию и оргинальности может позавидовать любая экстравагантная модница. Практически ни один выход в свет не обходиться без характерного аксессуара. Например, на открытии Ukrainian Fashion Week Катя также предстала перед гостями в элегатном образе с широкополой белой шляпкой. Но на свежем фото головной убор теледивы по-настоящему удивил ее поклонников.

Катя позировала в необычной компании. Она гладит лошадь, которая, похоже, совершенно не против компании ведущей. На Кате – белоснежное сдержанное и лаконичное платье с широким рукавом три четверти. Талия подчеркнута мягким тканевым поясом, а на груди – скромный разрез, который идет вниз от овальной горловины наряда.

Особого внимания заслуживает шляпка, которая по всей оригинальности ничуть не уступает предыдущим смелым головным уборам звезды. Аксессуар в виде огромного листка с черенком и "капельками росы", на котором восседает улитка с сине-желтым панцирем.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Модні покази тривають", - коротко подписала кадр Катя.

Фото вызвало неподдельный интерес у подписчиков звезды. Они тут же обратили внимание на экстравагантную шляпку.

Капелюх отпадний

Вау!

Капелюшок неперевершений

Супер капелюх

Смотрится мега круто! Смело и стильно!

Такую шляпку впервые вижу! Правильно ее носить может только Катя!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показа стильный выход в свет в компании мужа Юрия Горбунова.