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Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром

Lite » Мода 03.09.2019 - 14:56
Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая покорила необычным головным убором

Катя Осадчая – давняя поклонница шляпок. В ее обширной коллекции преобладают головные уборы от украинских дизайнеров, а их разнообразию и оргинальности может позавидовать любая экстравагантная модница. Практически ни один выход в свет не обходиться без характерного аксессуара. Например, на открытии Ukrainian Fashion Week Катя также предстала перед гостями в элегатном образе с широкополой белой шляпкой. Но на свежем фото головной убор теледивы по-настоящему удивил ее поклонников.

Катя позировала в необычной компании. Она гладит лошадь, которая, похоже, совершенно не против компании ведущей. На Кате – белоснежное сдержанное и лаконичное платье с широким рукавом три четверти. Талия подчеркнута мягким тканевым поясом, а на груди – скромный разрез, который идет вниз от овальной горловины наряда.

Особого внимания заслуживает шляпка, которая по всей оригинальности ничуть не уступает предыдущим смелым головным уборам звезды. Аксессуар в виде огромного листка с черенком и "капельками росы", на котором восседает улитка с сине-желтым панцирем.

Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Модні покази тривають", - коротко подписала кадр Катя.

Фото вызвало неподдельный интерес у подписчиков звезды. Они тут же обратили внимание на экстравагантную шляпку.

  • Капелюх отпадний
  • Вау!
  • Капелюшок неперевершений
  • Супер капелюх
  • Смотрится мега круто! Смело и стильно!
  • Такую шляпку впервые вижу! Правильно ее носить может только Катя!

Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром

Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром

Отпадная шляпка! Смелая Катя Осадчая удивила сеть экстравагантным аксессуаром

Скриншот комментариев

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