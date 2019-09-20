Ах, яка гарна! Катя Осадча захопила елегантним вбранням з тредовым принтом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телевущая викликала захоплення у шанувальників

Катя Осадча вміє виглядати стильно, як на світському заході , так і на відпочинку. Вона зі смаком підбирає вбрання та аксесуари, а фірмові капелюшки давно стали візитною карткою теледіви. Так, Катя показала, як носити один із трендів сезону – клітку.

В цей раз вона приміряла оливковий костюм в клітинку зі спідницею з нової осінньо-зимової колекції українського бренду Mazini Fashion. До речі, його вартість становить близько 600 доларів. До слова, клітина та "гусяча лапка" не здають своїх позицій у новому сезоні. Вбрання з класичними картатими принтами можна побачити в осінньо-зимових колекціях Christian Dior і Chanel.

Теледущина вдягнула під костюм чорну водолазку, а піджак з оригінальною тредовой баскою зафіксувала на талії широким шкіряним поясом. В якості взуття – класичні чорні туфлі на тонких підборах.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Теледіва зібрала волосся назад в акуратную зачіску, макіяж у Каті – природний і не помітний.

"Робочий марафон", - повідомила вона в підписи під знімком.

Шанувальники оцінили образ телезірки і захоплювалися її відчуттям смаку і стилю. Від компліменту не втрималася навіть Сніжана Бабкіна. "Красуня", - написала вона.

Ах, як хороше!

Яка гарна

Чудова

Просто принадність. Мій улюблений колір костюму

Красуня!

Дуже класний костюм!

Який костюм!

Шкарний костюм

Просто краса

Крутий костюм, Катя

Скріншот коментарів

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