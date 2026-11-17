Українців закликають ощадливіше використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі та запобігти аваріям. Зокрема, потужні побутові прилади радять вмикати вдень або вночі, а не в години пікового споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рекомендації Міністерства енергетики України.

Коли краще вмикати техніку

У Міненерго пояснюють, що навантаження на енергосистему зростає через активне використання електроприладів. Узимку це передусім обігрівачі, а влітку - кондиціонери. Одночасна робота тисяч кондиціонерів може додавати до 2 ГВт навантаження.

Ситуацію ускладнюють пошкодження теплових і гідроелектростанцій, а також електромереж унаслідок російських атак. Крім того, генерація сонячних і вітрових електростанцій залежить від погодних умов і поступово зменшується ввечері.

Тому в Міністерстві енергетики радять переносити використання потужних побутових приладів на години, коли споживання електроенергії нижче.

Як ощадливіше споживати електроенергію

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, українцям рекомендують:

Вмикати пральні та посудомийні машини, бойлери вдень або вночі. Варто уникати пікових годин - з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 23:00.

Не встановлювати кондиціонер на мінімальну або максимальну температуру. Помірні налаштування допоможуть зменшити споживання електроенергії та витрати на оплату рахунків.

Вмикати потужні прилади по черзі. Електрочайник, праска та фен споживають багато електроенергії, тому не варто користуватися ними одночасно.

Раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, коли навантаження на мережу зростає.

У Міненерго наголошують, що дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити навантаження на енергосистему та запобігти аварійним ситуаціям в електромережах.