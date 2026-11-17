Як зменшити навантаження на енергосистему: у Міненерго дали поради українцям
Українців закликають ощадливіше використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі та запобігти аваріям. Зокрема, потужні побутові прилади радять вмикати вдень або вночі, а не в години пікового споживання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рекомендації Міністерства енергетики України.
Коли краще вмикати техніку
У Міненерго пояснюють, що навантаження на енергосистему зростає через активне використання електроприладів. Узимку це передусім обігрівачі, а влітку - кондиціонери. Одночасна робота тисяч кондиціонерів може додавати до 2 ГВт навантаження.
Ситуацію ускладнюють пошкодження теплових і гідроелектростанцій, а також електромереж унаслідок російських атак. Крім того, генерація сонячних і вітрових електростанцій залежить від погодних умов і поступово зменшується ввечері.
Тому в Міністерстві енергетики радять переносити використання потужних побутових приладів на години, коли споживання електроенергії нижче.
Як ощадливіше споживати електроенергію
Щоб зменшити навантаження на енергосистему, українцям рекомендують:
- Вмикати пральні та посудомийні машини, бойлери вдень або вночі. Варто уникати пікових годин - з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 23:00.
- Не встановлювати кондиціонер на мінімальну або максимальну температуру. Помірні налаштування допоможуть зменшити споживання електроенергії та витрати на оплату рахунків.
- Вмикати потужні прилади по черзі. Електрочайник, праска та фен споживають багато електроенергії, тому не варто користуватися ними одночасно.
- Раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, коли навантаження на мережу зростає.
У Міненерго наголошують, що дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити навантаження на енергосистему та запобігти аварійним ситуаціям в електромережах.
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