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54-летняя Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и цветущим внешним видом

Lite » Мода 10.09.2019 - 19:28
54-летняя Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и цветущим внешним видом
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса порадовала фанатов "горячим" фото

Моника Беллуччи в свои 54 года выглядит столь роскошно, что может позволить себе любые наряды, а также участие в откровенных съемках. Так, за последнее время она показала сразу несколько подобных кампаний, снявшись полуобнаженной для изданий Madame Figaro и Vanity Fair. Фото из них она продолжает постить до сих пор.

54-летняя Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и цветущим внешним видомНовое фото звезды (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Несколько часов назад на ее странице появился снимок, где итальянская звезда предстала в соблазнительном черном платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Такой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру и пышную грудь. Волосы красавицы свободно спадают по плечам, а на лице нанесен легкий макияж в золотистых оттенках. Из аксессуаров Моника оставила только тонкий браслет от своего любимого бренда Cartier.

54-летняя Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и цветущим внешним видомМоника любит откровенные наряды (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Поклонники, которые обожают все фото Беллуччи, такой горячий кадр пропустить не могли. Они начали бурно обсуждать, что выглядит знаменитость просто потрясающе, и ее реальный возраст угадать просто невозможно.

54-летняя Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и цветущим внешним видомМоника в объективе Питера Линдберга (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, в последнее время Моника посещает много светских ивентов. Так, недавно она блистала на Венецианском кинофестивале, позже посетила французский L'Etrange в Forum Des Image. Там был устроен спецпоказ фильма "Необратимость", где она сыграла одну из главных ролей. Режиссер картины пояснил, что решил представить новую версию фильма, чтобы зрителям стала понятна хронология. Как известно, в оригинале действия разворачиваются в обратном порядке, и некоторые нюансы оставались неясны.

54-летняя Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и цветущим внешним видомМоника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

После этого Беллуччи отправилась в Бельгию на фестиваль Filmfestival Oostende 2019. Здесь, в Остенде, состоялась премьера нового фильма с участием звезды – "Паук в паутине" (Spider in the Web). Для этого события Моника выбрала один из своих любимых оттенков и фасонов. Она блистала в длинном черном струящемся платье с широким поясом на талии. Сама актриса еще не успела поделиться фото с фанатами.

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