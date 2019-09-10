54-річна Моніка Беллуччі захоплює пишними грудьми і квітучим зовнішнім виглядом

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса порадувала фанатів "гарячим" фото

Моніка Беллуччі в свої 54 роки виглядає так розкішно, що може дозволити собі будь-які наряди, а також участь у відвертих зйомках. Так, за останній час вона показала відразу кілька подібних кампаній, знявшись напівоголеною для видань Madame Figaro і Vanity Fair. Фото з них вона продовжує постити досі.

Нове фото зірки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кілька годин тому на її сторінці з'явився знімок, де італійська зірка з'явилася в спокусливій чорній сукні зі спущеними плечима і глибоким декольте. Таке вбрання відмінно підкреслило її струнку фігуру і пишні груди. Волосся красуні вільно спадає з плечей, а на лиці нанесено легкий макіяж в золотистих відтінках. З аксесуарів Моніка залишила тільки тонкий браслет від свого улюбленого бренду Cartier.

Моніка любить відверті вбрання (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Шанувальники, які обожнюють всі фото Беллуччі, такий гарячий кадр пропустити не могли. Вони почали бурхливо обговорювати, що знаменитість виглядає просто приголомшливо, і її реальний вік вгадати просто неможливо.

Моніка в об'єктиві Пітера Ліндберга (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, останнім часом Моніка відвідує багато світських івентів. Так, нещодавно вона блищала на Венеціанському кінофестивалі, пізніше відвідала французький L'Etrange в Forum Des Image. Там був влаштований спецпоказ фільму "Незворотність", де вона зіграла одну з головних ролей. Режисер картини пояснив, що вирішив представити нову версію фільму, щоб глядачам стала зрозуміла хронологія. Як відомо, в оригіналі дії розгортаються в зворотному порядку, і деякі нюанси залишалися неясними.

Моніка Беллуччі, Гаспар Ное і Венсан Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Після цього Беллуччі вирушила в Бельгію на фестиваль Filmfestival Oostende 2019. Тут, в Остенді, відбулася прем'єра нового фільму за участю зірки – "Павук у павутинні" (Spider in the Web). Для цієї події Моніка вибрала один зі своїх улюблених відтінків і фасонів. Вона блищала в довгій чорній хвилястій сукні з широким поясом на талії. Сама актриса ще не встигла поділитися фото з фанатами.