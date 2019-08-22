Полуголая в воде: роскошная Моника Беллуччи блистает на обложке глянца в откровенном купальнике

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя звезда вновь снялась в «горячей» фотосессии

Моника Беллуччи, которая недавно снялась для известного глянцевого журнала Madame Figaro, решила повторить удачный опыт. 54-летняя звезда еще раз доказала: она выглядит столь роскошно, что легко может позволить себе откровенные фото. В этот раз знаменитая актриса снялась для итальянской версии издания Vanity Fair.

Моника Беллуччи представила новую обложку (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На обложке она предстала в белом купальнике Dolce & Gabbana ретро-стиля с чашечками, которые едва сдерживали роскошную грудь красавицы, поясом на талии и шортиками. Стоит ли говорить, что он сделал фигуру Моники невероятно соблазнительной? Дополняли образ мокрая укладка и макияж в натуральных тонах. Моника сидит в воде, прикрыв лицо руками от палящего солнца. «Новая обложка только что поступила в продажу», – сообщила на своей странице в Instagram Беллуччи.

В последнее время Моника часто выбирает откровенные съемки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

«Когда мы молоды, мы думаем черным по белому, мы конформисты и жертвы всех уроков, которые мы получили. Пока мы не узнаем правильные для нас». У нее нет ностальгии по прошлому, нет страха за будущее: «La belle Bellucci» в жизни любит менять все, даже мужчин. Новый выпуск Vanity Fair в газетных киосках завтрашнего дня, интервью с @monicabellucciofficiel. Ей была посвящена первая обложка нашего издания, за последние 16 лет она получила много обложек. И теперь она вернулась!», – такое описание дополнило совершенную обложку, которую уже успели высоко оценить поклонники по всему миру.

Моника на многочисленных обложках известного итальянского глянца (видео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В подтверждение этих слов журнал выложил короткий ролик с множеством обложек, где блистала признанная красавица, начиная с 2003-го года. Таким образом, журнал продемонстрировал, что был рядом с Моникой в самые ответственные, счастливые и важные периоды ее жизни. Беллуччи появилась в образе блондинки, роковой красавицы с ярким макияжем, с каре и длинными волосами. Есть здесь кадры во время беременности Моники.

Наверняка в интервью она расскажет много чего интересного – в последнее время актриса стала весьма откровенной. В прошлый раз Моника намекнула, что несвободна, но не стала раскрывать имя нового избранника. Зато честно рассказала о расставании с Венсаном Касселем.