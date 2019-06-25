Во всем блеске: Моника Беллуччи в роскошном вечернем образе отправилась на вечеринку Cartier

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя Моника вновь сразила всех своей красотой и молодостью

Моника Беллуччи – желаемая гостья на любом светском приеме, она регулярно блистает на самых роскошных вечерах. И вот – очередной из них. Знаменитая итальянская красавица посетила ивент французского дома Cartier, который состоялся в Лондоне. Моника пришла на вечер в роскошном вечернем наряде: черном платье с глубоким декольте, сплошь покрытом блестками. На груди у нее красовалось колье с крупным изумрудом в 93.54 карата, а также натуральной жемчужиной, в ушах – объемные серьги с изумрудами. Разумеется, все изысканные украшения – от виновника торжества. Дополнили образ стильная укладка, а также легкий макияж в золотистых тонах.

Моника на вечере Cartier (фото: instagram.com/cartier)

Фото с поклонниками поделилась сама Моника, коротко подписав: "В Лондоне на ивенте Cartier 21 июня". Фолловеры признанной красавицы принялись тут же бурно обсуждать ее новый лук, а также все его детали. Но в целом все комментарии свелись к тому, что выглядит она просто "божественно", а также "стала еще моложе".

Монике к лицу роскошные наряды (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, на мероприятие она вновь прибыла одна, без своего возлюбленного Николаса Лефевра. Напомним, на вечеринку издания Paris Match Моника также явилась без бойфренда, что посеяло тревогу в рядах ее поклонников. Так как с тех пор как Моника официально представила миру новую любовь, они всегда ходили на подобные ивенты вместе, демонстрируя теплые чувства и привязанность.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

В то же время как бывший муж Моники – Венсан Кассель – регулярно появляется в светской хронике под руку со своей молодой супругой Тиной Кунаки. Недавно пара вместе отдыхала в Лос-Анджелесе. Выглядели знаменитый актер и довольно успешная модель счастливыми и веселыми. Они сделали совместное селфи, а также порадовали поклонников множеством смешных роликов. А вот малышку Амазони они показать не спешат. Хотя многочисленные фанаты буквально умоляют их об этом в комментариях под фото.