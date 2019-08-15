Вечно молодая: Моника Беллуччи восхищает пышной грудью и стройными ногами

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя актриса блистает на обложке глянца

Моника Беллуччи недавно стала звездой французского глянца Madame Figaro. Она снялась для журнала в довольно провокационной фотосессии. Знаменитая итальянская актриса примерила купальники и женственные летящие платья, а большинство фото были сделаны у бассейна (и в нем).

Так что у Моники была прекрасная возможность продемонстрировать свою неувядащую красоту. Стройные ноги, пышная грудь, тонкая талия, роскошные волосы и свежая кожа – выглядела 54-летняя звезда просто потрясающе.

Моника блистает в откровенной съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В откровенном интервью она поведала миру о своем нелегком периоде взросления. Дело в том, что, как единственному ребенку в семье, Монике пришлось несладко. По ее словам, чувство покинутости, одиночества и скуки долгое время преследовали ее уже в зрелом возрасте.

Актриса готова говорить обо все темы, кроме личной жизни (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Также она призналась, что пока не прибегала к вмешательствам со стороны пластической хирургии, но совершенно не осуждает тех, кто это делает. И даже, возможно, однажды присоединится к ним. «Людей, которые используют хирургию, я не осуждаю. Я не знаю, может, однажды и я сделаю подтяжку лица. Иногда я вижу людей, которые сделали это великолепно, и я говорю: почему бы и нет?».

Моника снялась для французского глянца (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

А несколько часов назад Моника показала новую обложку этого же издания. На ней она позирует в маленьком черном платье с глубоким декольте от Dolce & Gabbana, которое открыло ее роскошную грудь. В глаза также бросаются тонкие руки, стройные ноги и счастливая беззаботная улыбка.

Выглядит Моника молодо и свежо. Что тут же принялись обсуждать ее поклонники. «Самая красивая в мире», «вечно молодая», «божественна», «королева» - вот лишь некоторые эпитеты, которыми засыпают Монику покоренные такой красотой поклонники.

Актриса в отличной форме (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Сама звезда хоть и не так часто, но периодически радует фолловеров новыми кадрами. Она с удовольствием показывает ивенты, съемки и рабочие поездки. А вот личную жизнь она стареется напоказ не выставлять. Даже со своим экс-бойрендм Николасом Лефевром она не опубликовала ни одной фотографии.