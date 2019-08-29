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49-летняя Наоми Кэмпбелл всколыхнула сеть голыми ягодицами и стройными ногами

Lite » Мода 29.08.2019 - 22:31
49-летняя Наоми Кэмпбелл всколыхнула сеть голыми ягодицами и стройными ногами
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Знаменитость вызывала неоднозначную реакцию в сети

Наоми Кэмпбелл, которой в мае этого года исполнилось 49 лет, известна своей любовью к спорту. Легендарная супермодель много времени уделяет внешности, а потому каждый раз ее «голые» фото вызывают только бурную реакцию. В этот раз вышло немного иначе.

49-летняя Наоми Кэмпбелл всколыхнула сеть голыми ягодицами и стройными ногамиПоклонникам не понравились ягодиці Наоми (фото: instagram.com/naomi)

Недавно Наоми стала героиней новой рекламной кампании Calvin Klein, где снялась в нижнем белье вместе со своей юной коллегой – Беллой Хадид. Нужно сказать, что существенная разница в возрасте ни в коем случае не помешала Черной пантере. Ее тело – стройное и подтянутое – который раз восхитило поклонников звезды по всему миру. Несколько часов назад Наоми поделилась еще одним кадром из данной съемки. Но в этот раз вызвала не столь единодушный восторг.

49-летняя Наоми Кэмпбелл всколыхнула сеть голыми ягодицами и стройными ногамиМодель тщательно следит за своей фигурой (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель позирует в трусиках и топе из новой коллекции, стоя перед зеркалом на носочках и делая селфи. Стройные ноги, тонкая талия и в целом безупречный силуэт 49-летней модели были встречены приятными словами и массой «горячих» эмодзи. «Королева», «восхитительна», «безупречна», «как всегда горяча», «первая всегда», – писали преданные фанаты. Но нашлись и те, кому ягодицы Наоми показались «обвисшими», несмотря на упорные труды звезды в спортзале.

49-летняя Наоми Кэмпбелл всколыхнула сеть голыми ягодицами и стройными ногами

Наоми по-прежнему горяча (фото: instagram.com/naomi)

Разумеется, сама Наоми никогда не отвечает ни обожателям, ни злопыхателям. За 33 года активной деятельности в индустрии моды она наверняка привыкла ко всему.

Наоми на тренировке (видео: instagram.com/naomi)

К слову, недавно звезда выложила в сеть и новые видео со своих тренировок. Наоми, одетая в голубой фитнес-костюм, прыгает со скакалкой до седьмого пота. «Ни дня выходного», – написала признанная красавица. Еще одно доказательство «упругих» ягодиц она показала немного ранее. Наоми делает глубокие выпады, держа высокого над головой мяч. «Возвращение к делам», – написала она. «Отличная работа», – слышен за кадром голос ее личного тренера.

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