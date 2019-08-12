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Горячо! Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид зажигают в откровенной съемке для известного бренда

Lite » Мода 12.08.2019 - 21:20
Горячо! Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид зажигают в откровенной съемке для известного бренда
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid) 

Модели снялись в новом ролике Calvin Klein

Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, американский диджей и музыкальный продюсер Diplo, а также другие звезды стали главными героями нового ролика #MYCALVINS. Яркий, сексуальный и провокационный, он создан в духе знаменитого бренда и уже успел просто взорвать сеть. Разумеется, первыми видео поделились все участники и сам Calvin Klein.

Оно включает в себя нарезку коротких эпизодов из обычной жизни: модели появляются дома, в спортзале, красуются перед зеркалами, танцуют и просто дурачатся перед камерой. Примерив при этом различные комплекты из новой коллекции, разумеется.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Новая рекламная кампания Calvin Klein (фото: instagram.com/naomi) 

Но Наоми и Белле, конечно же, удалось приковать к себе внимание благодаря красоте и соблазнительности. Обе супермодели демонстрируют стильные комплекты нижнего белья, а заодно и свои безупречные фигуры. И нужно признать, выглядит 49-летняя Наоми ничуть не хуже 22-летней Беллы. Черная пантера в коротком ролике успела блеснуть длинными стройными ногами, накачанными мышцами пресса и соблазнительными формами.

Горячо! Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид зажигают в откровенной съемке для известного брендаНаоми в свои 49 лет может дать фору юным моделям (фото: instagram.com/naomi) 

Кстати, Наоми в одном из недавних интервью призналась, что не всегда была довольна своей внешностью, а в юности очень страдала от насмешек сверстников. "Мне понадобилось очень много времени, чтобы принять свое тело и почувствовать себя в нем комфортно", – рассказала она британскому Vogue. Модель поделилась секретом, что этому способствовали занятия танцами, а также и спортом.

Горячо! Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид зажигают в откровенной съемке для известного брендаНаоми с годами стала спокойнее и счастливее (фото: instagram.com/naomi) 

Судя по ее Instagram и YouTube-каналу, она до сих пор использует эти приемы для оттачивания не только совершенного тела, но и позитивного восприятия мира. Хотя сама она призналась, что с годами научилась еще одному важному умению – отдыхать. Это сделало ее намного более счастливой и гармоничной.  

Горячо! Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид зажигают в откровенной съемке для известного бренда Белла Хадид на отдыхе (фото: instagram.com/bellahadid) 

Белла также выглядит стройной и подтянутой. Как известно, она не большая поклонница спортзалов, но над своей формой трудится упорно и регулярно. Юная красотка написала под роликом, что просто в восторге от этой работы и благодарна всем, кто ее создал.

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