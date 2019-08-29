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49-річна Наомі Кемпбелл сколихнула мережу голими сідницями і стрункими ногами

Lite » Мода 29.08.2019 - 22:31
49-річна Наомі Кемпбелл сколихнула мережу голими сідницями і стрункими ногами
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Знаменитість викликала неоднозначну реакцію в мережі

Наомі Кемпбелл, якій у травні цього року виповнилося 49 років, відома своєю любов'ю до спорту. Легендарна супермодель багато часу приділяє зовнішності, а тому кожен раз її «голі» фото викликають тільки бурхливу реакцію. Цього разу вийшло трохи інакше.

49-річна Наомі Кемпбелл сколихнула мережу голими сідницями і стрункими ногамиШанувальники не в захваті від сідниць Наомі (фото: instagram.com/naomi)

Нещодавно Наомі стала героїнею нової рекламної кампанії Calvin Klein, де знялася в нижній білизні разом зі своєю юною колегою – Белою Хадід. Потрібно сказати, що суттєва різниця у віці ні в якому разі не завадила Чорній пантері. Її тіло – струнке і підтягнуте – вже вкотре захопило шанувальників зірки по всьому світу. Кілька годин тому Наомі поділилася ще одним кадром з даної зйомки. Але в цей раз викликала не настільки одностайний захват.

49-річна Наомі Кемпбелл сколихнула мережу голими сідницями і стрункими ногамиМодель ретельно стежить за своєю фігурою (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель позує в трусиках і топі з нової колекції, стоячи перед дзеркалом на носочках і роблячи селфі. Стрункі ноги, тонка талія і в цілому бездоганний силует 49-річної моделі були зустрінуті приємними словами і масою «гарячих» емодзі. «Королева», «чудова», «бездоганна», «як завжди гаряча», «перша завжди», – писали віддані фанати. Але знайшлися і ті, кому сідниці Наомі здалися «обвислими», незважаючи на наполегливу працю зірки в спортзалі.

49-річна Наомі Кемпбелл сколихнула мережу голими сідницями і стрункими ногами

Наомі як завжди гаряча (фото: instagram.com/naomi)

Звісно, сама Наомі ніколи не відповідає ні шанувальникам, ні злостивцям. За 33 роки активної діяльності в індустрії моди вона напевно звикла до всього.

Наомі на тренуванні (відео: instagram.com/naomi)

До речі, нещодавно зірка виклала в мережу і нові відео зі своїх тренувань. Наомі, одягнена в блакитний фітнес-костюм, стрибає зі скакалкою до сьомого поту. «Ні одного вихідного дня», – написала визнана красуня. Ще один доказ «пружних» сідниць вона показала трохи раніше. Наомі робить глибокі випади, тримаючи високого над головою м'яч. «Повернення до справ», – написала вона. «Відмінна робота», – чути за кадром голос її особистого тренера.

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