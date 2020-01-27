49-летняя Наоми Кэмпбелл в сапогах-чулках и экстра-мини поразила соблазнительной фигурой

Супермодель Наоми Кэмпбелл отлично знает, что в свои “под 50” может с легкостью дать фору начинающим моделям помоложе. Наоми выглядит потрясающе, что с удовольствием любит продемонстрировать во время светских выходов. Красотка отдает предпочтение облегающим силуэтам длины мини. Ведь почему бы лишний раз не сверкнуть формами. К слову, Наоми очень часто делится с поклонниками видео из зала, подчеркивая, что ее превосходная фигура - результат ежедневного кропотливого труда.

Вернемся же к новому образу супермодели. На днях в одном из ночных клубов Голливуда состоялась громкая вечеринка. Организатором светской тусовки выступил звездный журнал “V Magazine”, который ежегодно совместно с Warner Music Group проводит музыкальную вечеринку Pre-Grammy. Светская тусовка традиционно собирает “сливки общества”. Любительница самых звездных мероприятий не смогла пропустить очередное приглашение.

Наоми Кэмпбелл на вечеринке в Голливуде (скриншот: instagram.com/hiphoppeople_officiel)

Перед камерами Кэмпбелл блеснула в образе, в котором можно протанцевать до утра, оставаясь звездой любого вечера. Перед камерами супермодель позировала в облегающем черном платье длины мини, обильно декорированном пайетками. Платье с бежевыми вставками очень выгодно подчеркивает достоинства, а также визуально делает фигуру еще стройнее. На плечи модель небрежно набросила жакет с длинными бежевым мехом - от Burberry.

Фото: instagram.com/vmagazine

Скриншот: instagram.com/purplepr

Стройные длинные ножки красотки подчеркивают замшевые сапоги-чулки. Отметим, что этот элемент гардероба уже не так актуален в новом модном сезоне 2020. И все же такой красотке как Кэмпбелл позволительно все.

Яркий тусовочний аутфит завершат солнцезащитные очки, небольшо лаковый клатч, а также кольца и браслеты из искусственных бриллиантов. На шее также видим уже традиционный для Наоми аксессуар - широкий чокер. Чокеры также уже вышли из моды. Но супермодель на это внимания не обращает. Она носит то, в чем ей комфортно.

Напомним, ранее в золотистом мини 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ногами и откровенным декольте.