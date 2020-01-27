49-річна Наомі Кемпбелл у чоботях-панчохах і екстра-міні вразила спокусливою фігурою

Супермодель Наомі Кемпбелл відмінно знає, що в свої "під 50" може з легкістю дати фору початківцям моделям. Наомі виглядає приголомшливо, що з задоволенням любить продемонструвати під час світських виходів. Красуня віддає перевагу облягаючим силуетам довжини міні. Адже чому б зайвий раз не блиснути формами. До речі, Наомі дуже часто ділиться з шанувальниками відео із зали, підкреслюючи, що її чудова фігура - результат щоденної копіткої праці.

Повернемося ж до нового образу супермоделі. Днями в одному з нічних клубів Голівуду відбулася гучна вечірка. Організатором світської тусовки виступив зірковий журналу "V Magazine", який щорічно спільно з Warner Music Group проводить музичну вечірку Pre-Grammy. Світська тусовка традиційно збирає "вершки суспільства". Любителька самих зоряних заходів не змогла пропустити чергове запрошення.

Наомі Кемпбелл на вечірці в Голлівуді (скріншот: instagram.com/hiphoppeople_officiel)

Перед камерами Кемпбелл блиснула в образі, в якому можна протанцювати до ранку, залишаючись зіркою будь-якого вечора. Перед камерами модель позувала у відвертій чорній сукні довжини міні, рясно декорованій паєтками. Сукня з бежевими вставками дуже вигідно підкреслює достоїнства, а також візуально робить фігуру ще стрункішою. На плечі модель недбало накинула жакет з довгими бежевим хутром - від Burberry.

Фото: instagram.com/vmagazine

Скріншот: instagram.com/purplepr

Стрункі довгі ніжки красуні підкреслюють замшеві чоботи-панчохи. Зазначимо, що цей елемент гардеробу вже не актуальний в новому модному сезоні 2020. І все ж такий красуні як Кемпбелл дозволено все.

Яскравий тусовочний аутфіт завершать сонцезахисні окуляри, невеликий лаковий клатч, а також кільця і браслети зі штучних діамантів. На шиї також бачимо вже традиційний для Наомі аксесуар - широкий чокер. Чокеры також вже вийшли з моди. Але супермодель на це уваги не звертає. Вона носить те, у чому їй комфортно.

Нагадаємо, раніше в золотистому міні 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольте.