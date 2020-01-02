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В золотистом мини: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ногами и откровенным декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2020 - 21:28
В золотистом мини: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ногами и откровенным декольте
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель поделилась откровенным фото

Наоми Кэмпбелл обожает яркие молодежные образы, несмотря на то, что в мае этого года ей исполнится 50 лет. Для многочисленных светских выходов звезда подбирает максимально откровенные наряды. И для новогоднего поста она выбрала нечто подобное, показав кадр из фотосессии Стивена Майзеля. Темнокожая красавица лежит на асфальте в компании парней. Надето на ней золотистое мини-платье в пайетках с глубоким декольте, черные колготки и многочисленные бусы и цепочки с браслетами. Яркий макияж, прямые длинные волосы, изысканный маникюр – Наоми, как всегда, просто безупречна!

В золотистом мини: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ногами и откровенным декольтеНаоми поздравила всехв Новым годом (фото: instagram.com/naomi)

«Вибрации Нового года… Встретимся все в 2020-м году», – написала красавица. Поклонники засыпали ее поздравлениями, также комплиментами. Многие восхитились цветущим видом культовой модели и отметили ее вечную молодость и красоту. «Королева», «Восхитительна», «Первая» – пишут они.

В золотистом мини: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ногами и откровенным декольтеНаоми идут откровенные наряды (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, Наоми покоряет подиумы уже более 30-ти лет. Она, пожалуй, наиболее востребованная модель из поколения 90-х, которая до сих пор подписывает контракты, регулярно участвует в показах, а также снимается для многочисленных глянцевых изданий. Чаще всего – в максимально откровенных образах, которые помогают продемонстрировать идеальное точеное тело модели.

В золотистом мини: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройными ногами и откровенным декольтеМодель все так же хороша (фото: instagram.com/naomi)

Недавно Наоми показала несколько кадров с показа Valentino. По подиуму она прошлась в роскошном черном платье с пышной атласной юбкой и полупрозрачным верхом, сшитым из шифона. Так что, несмотря на продуманный до последней детали образ, все внимание на себя взяла голая грудь супермодели. «Что это был за год… Благодарна за все вещи, которые принес этот год…», – написала растроганная звезда.

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