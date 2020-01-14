С обнаженной грудью на мотоцикле: Дженнифер Лопес блистает в откровенной съемке для Vanity Fair

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса дала откровенное интервью

Дженнифер Лопес украсила очередную обложку. Она стала одной из героинь специального выпуска Vanity Fair Hollywood Issue. Компанию ей составили как легенды кинематографа, включая Эдди Мерфи, Рене Зеллвегер (вместе они предстали и на обложке), Антонио Бандераса и Уиллема Дефо. Так и начинающие, но уже громко заявившие о себе: Пак Со Дам из "Паразитов", Флоренс Пью из "Маленьких женщин", Аквафина, известная по ролям в "Восемь подруг Оушена" и "Прощание", а также многие другие.

Как написали на странице издания, Дженнифер Лопес и 20 самых ярких звезд 2020 года призваны вместе рассказать историю о мечтах, которые питают Голливуд, и различных дорогах, которые ведут туда.

Новая обложка Vanity Fair (фото: instagram.com/jlo)

Певица и актриса, которая уже успела получить массу наград за свою последнюю роль в фильме "Стриптизерши", одной из первых поделилась с поклонниками новой обложкой. На своей странице в Instagram она написала пост: "26-й ежегодный голливудский выпуск Vanity Fair уже здесь, и для меня большая честь быть вместе с 22 моими коллегами...".

Певица примерила и другие образы (фото: instagram.com/jlo)

На обложке, которую показала Дженнифер, она примерила черный костюм с откровенным декольте от YSL: узкие черные брюки и пиджак, покрытый пайетками. Эту модель, к слову, на подиуме демонстрировала Наоми Кэмпбелл.

Наоми в костюме от YSL (фото: instagram.com/naomi)

Завершают образ колье с драгоценными камнями, а также берет из лакированной кожи. 50-летняя красавица в компании Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи сидит на мотоциклах на фоне красочных пейзажей пустыни.

Съемка получилась стильной и необычной (фото: instagram.com/jlo)

Все герои ответили на массу вопросов от редакторов издания. А потому материал получился весьма обширным и интересным. Так, Лопес призналась, что актерская игра – ее самая главная любовь.

"Я бы сказал, что танцы и музыка – моя первая любовь, но актерская игра – это любовь всей моей жизни... Я чувствую, что каждый раз, когда я вхожу в новую роль, я становлюсь кем-то, кем я не являюсь. Люди видят не Джей Ло, они видят горничную, они видят стриптизершу, они видят того, кого они должны видеть, потому что я все еще могу дать вам отсрочку неверия… Это вызов для меня, но и острые ощущения".

А самым большим упущением в карьере считает фильм "Неверная". Дженнифер отказалась от участия в фильме, и в итоге там сыграла Дайан Лейн. Но певица до сих пор жалеет об этом шаге.