Названа самая высокооплачиваемая модель 2018 года

Фото: Кендалл Дженнер (instagram.com/kendalljenner)

За год красотка заработала 22,5 миллиона долларов

Участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер названа самой высокооплачиваемой моделью 2018 года по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован на сайте издания.

23-летняя Кендалл заработала за прошедший год 22,5 миллиона долларов.

Фото: Кендалл Дженнер (instagram.com/kendalljenner)

К слову, ее младшая сестра Кайли Дженнер за этот же год стала богаче на 166,5 миллионов и стала самой богатой молодой звездой по версии того же Forbes. Это доход от косметического бренда Kylie Cosmetics и рекламных контрактов с Estee Lauder, Adidas и Calvin Klein. При этом профессиональной моделью Кайли не явялется.

На втором месте среди высокооплачиваемых моделей оказалась Карли Клосс (13 миллионов). В этом году красотка вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера (родной брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера).

Фото: Карли Клосс (instagram.com/karliekloss)

Третью позицию разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли (по 11,5 миллионов каждая).

Фото: Рози Хантингтон-Уайтли (instagram.com/rosiehw)

Фото: Крисси Тейген (instagram.com/chrissyteigen)

Четвертое место у Жизель Бундхен и Кары Делевинь (по 10 миллионов).

Далее следуют сестры Джиджи и Белла Хадид (9,5 и 8,5 миллионов) и Джоан Смоллс (8,5 миллионов).

Замыкает список самых успешных и востребованных красавиц Даутцен Крез с 8 миллионами.

Напомним, семнадцатилетняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер может похвастаться впечатляющим достижением. Эксперты The Fashion Awards 2018 признали глобальное влияние девушки, которая в течение последних 12 месяцев доминировала в отрасли, и вручили ей премию "Модель года".

Также мы писали о том, что бывшая модель Victoria’s Secret снялась в глянцевой фотосесии. На кадрах прекрасная 35-летняя Миранда Керр, которую просто не узнать, запечатлена фотографом Jumbo Tsui.

Кстати, недавно Кендалл Дженнер показала, как носить платье-кольчугу. Цвет полупрозрачного наряда из последней коллекции Джулиана Макдональда, платья которого с удовольствием носят голливудские знаменитости, сам дизайнер назвал - "rich gold".

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