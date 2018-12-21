48-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для косметичного бренду

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

Знаменита модель вперше стала обличчям б'юті-бренду

Шалено популярна в 90-х супермодель Наомі Кемпбелл - одна з найвідоміших у світі, проте ще ні разу не ставала обличчям б'юті-бренду. Настав час це виправити - у січні 2019 року 48-річна зірка з'явиться в рекламній кампанії косметичної марки NARS. Кілька фото з'явилися в мережі вже зараз, пише Daily Mail.

На головній фотографії, звичайно, зображено обличчя Наомі крупним планом, на якому добре видно яскраві тіні на повіках і блиск для губ.

Фото: narscosmetics.com

На ще одному чорно-білому кадрі Кемпбелл зображена в повний зріст в білій сукні з розрізами і босоніжках на підборах від Saint Laurent.

Фото: narscosmetics.com

Однак найбільший інтерес викликали фото з бекстейджа, на яких модель позує топлес. Оголені груди Наомі прикрила довгим волоссям. Не можна не захопитися стрункою і підтягнутою фігурі зірки - вона явно тримає себе у чудовій формі.

Фото: narscosmetics.com

Кемпбелл вже давно дружить з творцем марки Франсуа Нарсом. Вони дуже добре відгукуються один про одного і називають себе однією сім'єю.

"Наомі - жива ікона. Я захоплююся нею з самого початку її кар'єри", - поділився Нарс.

У супермоделі вже є улюблені засоби в базовій лінійці NARS: рум'яна Taj Mahal, туш Climax, матовий олівець для губ Dragon girl і підводка Mamboo.

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