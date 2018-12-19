Украинская супермодель полностью обнажилась на пикантном фото

Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Девушка позировала в одном полотенце на голове

Известная украинская модель Алина Байкова, которая рассказала об отношениях с Леонардо Ди Каприо, выложила в социальную сеть весьма откровенное фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной.

На черно-белом фото Алина сидит боком к камере, в такой позе ее грудь прикрыта рукой. На голове у девушки повязано полотенце.

Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Автором интимного кадра выступил известный фотограф Гэвин О'Нил.

Поклонники пришли в восторг от снимка и отметили, что Байкова очень красивая, а также похвалили ее стройную фигуру.

"Капец худышка";

"Дорогая, очень круто";

"Красотка", - пишут подписчики.

Впрочем, нашлись и такие, что считает, что модель "слишком тощая".

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_baikova)

Отметим, что Алина Байкова родом из Кропивницкого, но последние годы живет в США. Она весьма востребованна в модной индустрии - участвует в показах самых известных дизайнеров и снимается для обложек глянца.

Напомним, ранее супермодель Алина Байкова выложила откровенное видео.

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