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Украинская супермодель полностью обнажилась на пикантном фото

Lite » Стиль и мода 19.12.2018 - 12:26
Украинская супермодель полностью обнажилась на пикантном фото
Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Девушка позировала в одном полотенце на голове

Известная украинская модель Алина Байкова, которая рассказала об отношениях с Леонардо Ди Каприо, выложила в социальную сеть весьма откровенное фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной.

На черно-белом фото Алина сидит боком к камере, в такой позе ее грудь прикрыта рукой. На голове у девушки повязано полотенце.

Украинская супермодель полностью обнажилась на пикантном фотоФото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Автором интимного кадра выступил известный фотограф Гэвин О'Нил.

Поклонники пришли в восторг от снимка и отметили, что Байкова очень красивая, а также похвалили ее стройную фигуру.

"Капец худышка";

"Дорогая, очень круто";

"Красотка", - пишут подписчики.

Впрочем, нашлись и такие, что считает, что модель "слишком тощая".

Украинская супермодель полностью обнажилась на пикантном фото

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_baikova)

Отметим, что Алина Байкова родом из Кропивницкого, но последние годы живет в США. Она весьма востребованна в модной индустрии - участвует в показах самых известных дизайнеров и снимается для обложек глянца. 

Напомним, ранее супермодель Алина Байкова выложила откровенное видео.

Мы также писали о том, что американская супермодель Эмили Ратаковски показала поклонникам кадры со своей новой чувственной фотосессии. 

Мы ранее сообщали, что участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер была названа самой высокооплачиваемой моделью 2018 года по версии журнала Forbes. 23-летняя сестра Ким Кардяшьян заработала за прошедший год 22,5 миллиона долларов. 

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