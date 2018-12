У США назвали найкращі фільми і серіали 2018 року

Кадр з фільму "Зірка народилася"

Фільм Бредлі Купера в черговий раз потрапив до списку найкращих

Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018, яка присуджується топ-20 кращих кінофільмів і серіалів року. Про це повідомляється на сайті організації.

19-я церемонія нагородження AFI Awards відбудеться 4 січня 2019 року. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою у головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив у рейтинг кращих в 2018 році.

В топ-10 кращих кінофільмів 2018 року увійшли:

"Чорний клановець" (BlacKkKlansman) Спайка Лі

"Чорна пантера" (Black Panther) Райана Куглера

"Восьмий клас" (Eighth Grade) Бо Бернхема

"Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантімоса

"Щоденник пастиря" (First Reformed) Пола Шрадера

"Зелена книга" (Green Book) Пітера Фарреллі

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk) Беррі Дженкінса

"Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns) Роба Маршалла

"Тихе місце" (A Quiet Place) Джон Красінскі

"Народження зірки" (A Star Is Born) Бредлі Купера

В топ-10 кращих телевізійних програм увійшли:

"Американці" (The Americans)

"Вбивство Версачі: Американська історія злочинів" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

"Атланта" (Atlanta)

"Баррі" (Barry)

"Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

"Метод Комінськи" (The Kominsky Method)

"Неймовірна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Поза" (Pose)

"Спадкоємці" (Succession)

"Це ми" (This Is Us)

Спеціальною премією відзначено чорно-білий фільм мексиканського режисера Альфонсо Куарона "Рома".

Нагадаємо, національна рада кінокритиків США присудив нагороду за кращий фільм року картині американського режисера Пітера Фарреллі "Зелена Книга". Кращим актором став Вігго Мортенсен, який зіграв у "Зеленій книзі" Тоні "Базіку", а кращою актрисою виявилася співачка Леді Гага за роль у фільмі "Зірка народилася".

Ми також писали про те, що журнал Time назвав топ-10 найкращих фільмів 2018 року. У списку зібрані роботи оскароносних режисерів — Баррі Дженкінса, Альфонсо Куарона, є улюбленець Канн — грецький режисер Йоргос Лантимос, а також режисерський дебют Бредлі Купера, який справив фурор на Венеціанському фестивалі.

До речі, журнал Time опублікував рейтинг із 10 найкращих серіалів. На першому місці виявився трилер "Вбиваючи Єву".

